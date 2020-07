Spotify, TikTok e outras apps ‘em baixo’ para utilizadores de dispositivos iOS

Não consegue aceder ao Spotify ao longo da última hora no iPhone ou no iPad? Não é caso único e as dificuldades estendem-se, aparentemente, a outras aplicações. Vários utilizadores de aplicações como o TikTok, Spotify ou Tinder revelam problemas no funcionamento das aplicações nos dispositivos com iOS, sistema operativo móvel desenvolvido pela Apple.

A falha estará a afetar utilizadores em vários pontos do globo, conforme aponta o site Downdetector, onde os relatos de falhas de funcionamento estão a crescer ao longo da última hora. Os relatos indicam ainda que não há registos de uma falha semelhante nas versões Android.

Através das redes sociais, alguns utilizadores referem que aplicações como o Spotify são imediatamente fechadas assim que tenta abrir a app no iPhone ou no iPad.

A origem desta instabilidade em algumas aplicações ainda não está confirmada, mas alguns utilizadores referem no Twitter que a situação poderá estar ligada ao SDK (Software Development Kit) disponibilizado pelo Facebook. Esta opção é amplamente utilizada por serviços do género para o desenvolvimento de aplicações: além de disponibilizar um conjunto de ferramentas, também é um recurso para, em vez de pedir a um novo utilizador que faça um registo, seja dada a opção de inscrição ou acesso através do perfil da rede social Facebook. No caso de aplicações como o Spotify ou Pinterest esta é uma opção usada por uma larga franja de utilizadores.

Entretanto, o Facebook já indicou no seu portal para programadores, o Facebook for Developers, que “está a par [da situação] e a investigar o aumento de erros no SDK para iOS que está a levar algumas aplicações a ter erros”. Ao momento de escrita, esta situação está ainda a ser investigada pelo Facebook, que indica ainda que os primeiros erros foram detetados a 5 de julho.

No caso de aplicações como o Spotify, caso desligue o Wi-Fi e os dados móveis, é possível contornar esta falha e ouvir música offline (caso tenha a versão Premium, que permite tal funcionalidade e tenha músicas guardadas). Para outras aplicações, como o Pinterest, as versões web das apps estão, aparentemente, isentas de problemas.

(Atualizado às 13h28)