TCL aposta em tablets até 300 euros e revela nova tecnologia de ecrã

Se no ano passado a feira tecnológica IFA marcou a estreia da TCL no mundo dos smartphones de marca própria, com o TCL Plex, este ano a empresa lança novos produtos mas vira-se para o segmento dos tablets e wearables, com auriculares sem fios ou relógios para os mais velhos. Mas também estreou uma nova tecnologia, que permitirá combinar papel e ecrã.

A empresa tem feito a abordagem ao mercado europeu com produtos de características frequentemente associadas a um segmento de topo de gama mas com preços mas acessíveis. Assim, na área dos tablets, a TCL apresentou dois tablets da Série 10 – o 10 Tab Max e o 10 Tab Mid.

A aposta nos tablets tem já em conta a pandemia, que reforçou a necessidade de equipamentos para continuar ou aprender à distância, a partir de qualquer lado. Em comunicado, Jefferson Li, general manager da divisão de tablets da TCL, sublinha que era importante apostar em produtos que fossem flexíveis. “Os tablets da Série 10 mostram que a nossa companhia está focada em disponibilizar tablets inovadores que vão ao encontro das necessidades modernas, a uma variedade de diferentes pontos de preço. Isto torna-se ainda mais verdade numa altura em que a pandemia está a afetar o mundo e a fazer com que tantas pessoas sejam afastadas dos escritórios tradicionais e dos ambientes de sala de aula, necessitando de tablets poderosos e adaptáveis que permitam ser produtivo de qualquer lado.”

O Tab Max é um equipamento com um ecrã de 10,36 polegadas com resolução 2000 por 1200 pixéis, onde a tecnológica explica que tentou reduzir ao máximo a moldura do equipamento, para dar a sensação de um ecrã maior. Com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, a bateria conta com 8 mil mAh.

Já em relação às câmaras, na parte frontal é disponibilizada uma lente de 8MP; na parte traseira é incluída uma câmara de 13 MP. Com as videochamadas na ordem do dia, tanto para lazer como para trabalho, a empresa indica que reforçou a parte de áudio, com um microfone de longo alcance. O tablet conta também com uma caneta, que o utilizador poderá usar para desenhar ou escrever.

Este tablet, que chegará a Portugal com a versão apenas Wi-Fi, estará disponível entre o final do ano e o início do primeiro trimestre de 2021, com preço estimado nos 299 euros (versão Wi-Fi). Em algumas regiões, estará também disponível a versão com conetividade 4G, com preços a rondar os 349 euros.

Já o tablet Tab Mid está mais focado na mobilidade, com um ecrã mais pequeno, de oito polegadas e 325 gramas de peso. Com uma bateria de 5500 mAh e um processador Qualcomm Snapdragon 665, este produto conta com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento (em ambos os equipamentos é possível usar um cartão de memória até 256GB).

Em relação às câmaras é disponibilizada uma câmara frontal de 5 MP e uma câmara traseira de 8MP. Este equipamento chegará a Portugal no final do ano, com um preço estimado de 249 euros.

Ainda na experiência sem fios, a empresa lançou uns novos auriculares, os Move Audio S200. Com uma bateria estimada de 3,5 horas de reprodução contínua, contam também com integração com as assistentes digitais da Google e da Apple. À semelhança de outras opções no mercado sem fios, através de toques nos auriculares é possível gerir chamadas, controlar volume ou avançar músicas.

Este equipamento chegará a Portugal no final do ano, com um preço estimado de 99 euros, em duas cores – branco e preto.

A nova tecnologia NXTPAPER

A empresa apresentou também uma nova tecnologia proprietária, que misturará o conceito de ecrã e papel. Ao Dinheiro Vivo, Stefan Streit, diretor-geral de marketing da TCL, explica que esta tecnologia “poderá chegar ao consumidor no próximo ano”.

Ao fim de dois anos de investigação e desenvolvimento, a companhia indica que se trata de uma tecnologia para ecrã que oferecerá uma experiência semelhante ao papel. Para tal, não haverá retroiluminação ou luz azul; a empresa descreve que a experiência semelhante ao e-paper chegará com visualização a cores.

“A TCL chega a este ponto através da combinação de um ecrã altamente refletivo que usa a tecnologia para reutilizar a luz natural”, detalha a empresa, que promete até 25% mais contraste em comparação com a tecnologia e-ink. Pensada para equipamentos de maiores dimensões, esta nova tecnologia também poderá representar um menor consumo de bateria.

Um relógio para os mais velhos

Chama-se Movetime Family Watch e quer manter as famílias em contacto. Se a aposta nos telefones para idosos com alertas de segurança já era conhecida, agora a TCL aposta num relógio, que também permite fazer chamadas de voz bidirecionais ou enviar pequenas mensagens ao longo do dia.

Com conectividade 4G, este relógio conta com deteção automática de quedas, enviando alertas para a família caso algo aconteça. Além disso, também tem a funcionalidade de monitorização de batimentos cardíacos e lembretes para tomar a medicação. O relógio chegará a Portugal com um preço estimado de 249 euros, entre o final do ano e início de 2021. Com um ecrã tátil AMOLED 41 x 48.5 mm e ícones, mostrador e gráficos otimizados de grandes dimensões especialmente desenhados para esta faixa etária, é também resistente à água e pó.