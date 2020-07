Tem ideias para casas de banho espaciais? A NASA procura o WC lunar perfeito

A NASA prepara-se para enviar astronautas à Lua, algo que não acontece desde dezembro de 1972, há praticamente 48 anos – a última foi a missão Apollo 17. Está previsto que seja o programa Artemis, da NASA, a fazê-lo em 2024. Neste contexto, os astronautas vão precisar de uma solução para casa de banho para essa missão.

O espaço é um lugar pouco convidativo para o ser humano em geral e a Estação Espacial Internacional (ISS) tem usado algumas soluções nesse sentido, já que os astronautas vivem na órbita terrestre durante períodos que podem ser superiores a seis meses. A sanita atual envolve precisão e aspiração rápida para não haver objetos voadores fugitivos à solta e o sistema de casa de banho também implica alguns cuidados extra dos astronautas.

(o vídeo mostra a solução usada atualmente na ISS como sanita e aqui também está o tour à casa de banho)

A NASA busca, assim, novas soluções criativas para uma nova casa de banho espacial para quando os astronautas atingirem a superfície lunar, já que o objetivo será ficar vários dias. As missões Apollo, entre 1969 e 1972, até ao momento as únicas a colocarem humanos na lua, tinham soluções integradas nos próprios fatos (com sacos presos às costas) ou através de um tubo preso a uma mangueira na nave para recolher a urina. Soluções pouco convincentes e, na verdade, os astronautas ficavam sempre pouco tempo na lua – o máximo foram as 72 horas, 3 dias, da missão Apollo 17) – daí, serem soluções provisórias.

A ideia passa também por criar um sistema que possa ser usado para o futuro da exploração espacial e com menos incómodos, mais fácil de usar e eficácia.

Daí que a NASA tenha criado agora o “Lunar Loo Challenge”, uma competição feita em parceria com a plataforma de crowdsourcing HeroX para criar a melhor casa de banha espacial para o futuro. As ideias vão ser selecionadas e a melhor poderá ser já usada na missão Artemis, que deverá colocar a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024.

Pede-se, assim, ideias focadas na versatilidade, já que terá de ser uma casa de banho preparada para trabalhar bem na órbita lunar – onde não há gravidade -, mas também já na superfície lunar onde os astronautas vão experienciar um sexto da gravidade terrestre.

“Queríamos ver que ideias existem por aí, quais são as incógnitas desconhecidas e colocar o poder na multidão, para encontrar cientistas cidadãos que têm perspectivas diferentes”, explica ao The Verge Mike Interbartolo, responsável do projeto Lunar Loo Challenge e que desenvolve também o Sistema Lunar Lander da NASA.

A empresa privada Blue Origin, de Jeff Bezos (o líder da Amazon) quer colonizar a Lua ainda nesta décadaAs melhores ideias podem ganhar prémios até 35 mil dólares (31 mil euros), além do reconhecimento de terem contribuído de alguma forma para as missões espaciais. Além disso, a tecnologia criada pode eventualmente servir para uma melhor experiência de casa de banho também na superfície terrestre, já que os desenvolvimentos da era espacial dos anos 1960 e 1970 têm contribuído para o desenvolvimento de várias tecnologias na Terra.

Sobre o pouco prático e higiénico sistema usado nas missões Apollo, Interbartolo admite ter sido “uma confusão”. “Não havia qualquer controle do odor e a equipa odiava andar sempre com o mau cheiro atrás”, além disso “não era fácil conseguir um bom isolamento na bolsa usada para defecar e era necessário pedir ajuda a um colega astronauta. “Não é assim que queremos voltar à Lua mais de 50 anos depois”.

Na Estação Espacial Internacional tudo está dependente da tal sucção. Para urinar os astronautas usam um copo acoplado a uma mangueira que possui um sistema de ventiladores, criando sucção que puxa o líquido para dentro da mangueira. Para defecar os astronautas têm de se agachar com cuidado num banco branco com um buraco ligado a um recipiente de armazenamento e usa-se o mesmo sistema de ventiladores para que nada volte para cima e, como já indicaram alguns astronautas, é necessária grande precisão para estar no sítio certo e até são usados espelhos para que não hajam acidentes de maior.

A NASA também quer testar uma nova casa de banho na Estação Espacial Internacional ainda este ano. Chama-se Sistema Universal de Gestão de Resíduos e será usado na futura nave espacial Orion, que irá levar os astronautas à órbita lunar. “Todas essas casas de banho são principalmente pensadas para a microgravidade”, diz Interbartolo. E como para que uma sonda chegue da órbita lunar à superfície podem passar 20 a 24 horas, nessa circunstância os astronautas terão de levar uma fralda no fato espacial. Estima-se que o regresso à lua possa manter os astronautas por lá seis dias e meio.

Há regras para a casa de banho a ser criada, uma delas é que possa acomodar homens e mulheres, bem como terá de ter dimensões reduzidas e pesar pouco, nem consumir muita energia ou fazer muito barulho, isto além de dever ter uma utilização fácil e rápida.