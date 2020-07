Tencent volta a ultrapassar valor de mercado do Facebook

A Tencent ultrapassou novamente o valor de mercado do Facebook. A dona do WeChat, o principal serviço de mensagens na China, voltou a registar um valor de mercado significativamente acima do atingido pelo Facebook.

A gigante chinesa chegou a um valor de mercado de 5,15 biliões de dólares de Hong Kong, cerca de 565 mil milhões de euros, nota a CNBC. Do outro lado do mundo, o Facebook terminou a sessão desta terça-feira em Wall Street com um valor de 656,15 mil milhões de dólares (cerca de 558 mil milhões de euros).

Esta não é a primeira vez que a Tencent ultrapassa o valor de mercado registado pelo Facebook. Com uma posição dominante no mercado dos jogos e das aplicações mobile, o valor da empresa já tinha ficado acima do da empresa liderada por Mark Zuckerberg em 2017 e 2018. Já no ano passado, o valor de mercado do Facebook esteve sempre acima dos números atingidos pela Tencent.

Além do WeChat, que tem cerca de 1200 milhões de utilizadores mensais ativos, a Tencent tem um leque alargado de outras aplicações, que geram também fontes de rendimento através da publicidade que é apresentada aos utilizadores. Assim, o montante gerado pelas aplicações sociais representa quase um quarto das receitas da Tencent.

Embora o confinamento devido à pandemia de covid-19 tenha sido generoso para o valor das empresas da área tecnológica, que viram os números de utilização de serviços subir consideravelmente ao longo dos últimos meses, algumas empresas estão a registar um melhor desempenho que outras. A CNBC nota que esta diferença de valor de mercado entre a Tencent e o Facebook assenta na subida do valor das ações ao longo do último ano: os títulos da Tencent estarão 43% acima dos valores registados no período homólogo de 2019, enquanto as ações do Facebook subiram 12%. A publicação estima que essa subida terá permitido à empresa chinesa juntar quase mais 200 mil milhões de dólares ao valor de mercado ao longo deste ano.

Embora o Facebook tenha visto os títulos atingir um novo máximo este mês, com cada ação a valer 250,15 dólares (212,87 euros), as ações têm estado em queda ao longo deste mês, numa altura em que é exigido maior escrutínio às gigantes do digital.

Esta quarta-feira, as chamadas big tech – Facebook, Google, Amazon e Apple – vão ser ouvidas no Congresso dos Estados Unidos, para responder a várias questões sobre práticas concorrenciais.