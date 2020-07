Tesla garante estar “muito próxima” do nível mais evoluído de condução autónoma

Durante a World Artificial Intelligence Conference (WAIC), na China, uma mensagem de vídeo de Elon Musk revelou que a Tesla está “muito próxima” do nível cinco na sua tecnologia de condução autónoma.

Numa escala de zero a cinco, o nível de condução autónoma mais ambicionado pela indústria é o cinco, representando a condução totalmente autónoma, livre de qualquer intervenção humana. Na mensagem, Musk, avança estar “extremamente confiante de que o nível cinco ou a autonomia essencialmente completa acontecerá e penso que isso acontecerá muito depressa”.

“Continuo confiante de que vamos conseguir ter completo o nível 5 de funcionalidade básica na autonomia ainda este ano”, revelou o CEO e fundador da empresa de carros elétricos.

O nível cinco é uma ambição para praticamente todas as empresas que trabalham neste campo da indústria automóvel, com investimentos de milhares de milhões de dólares associados. Para fazer frente aos elevados custos de desenvolvimento desta tecnologia, algumas empresas estão a apostar em parcerias – como é o caso da Mercedes e da Nvidia ou da Waymo (empresa que faz parte do portefólio da Alphabet, dona da Google) que já se associou à Volvo para desenvolver táxis autónomos.

Embora a Tesla afirme estar próxima do nível cinco de condução autónoma, uma grande maioria do mundo automóvel é mais cautelosa nas previsões, indicando que ainda demorará algum tempo até que a tecnologia esteja totalmente afinada e estes veículos sejam seguros.