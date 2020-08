Toshiba está oficialmente de saída do mercado de portáteis

A Toshiba pôs um ponto final à presença que tinha no mercado de computadores portáteis, chegando assim ao fim um percurso de 35 anos neste segmento. A despedida foi feita de forma discreta, através de um curto comunicado, onde é anunciado que a empresa transferiu as ações que tem na Dynabook Inc para a Sharp.

“A Toshiba anuncia desta forma que transferiu os 19,9% das ações da Dynabook para a Sharp. Como resultado desta transferência a Dynabook passa a ser uma subsidiária detida totalmente pela Sharp”, é possível ler.

Há dois anos, quando a Toshiba vendeu uma participação de 80,1% do seu negócio de PC à Sharp, por 36 milhões de dólares – pouco mais de 30 milhões de euros – a Sharp decidiu mudar o nome da divisão de portáteis para Dynabook, com efeitos desde janeiro do ano passado.

Esta transferência estava já contemplada no acordo estabelecido entre as duas empresas, em 2018. A Toshiba indica no comunicado que “ao abrigo do acordo de aquisição, a Sharp exerceu a opção para tomar as restantes ações da Dynabook” e que a Toshiba completou os procedimentos necessários para essa transferência.

A japonesa Toshiba lançou o seu primeiro computador portátil nos anos 80, com o T1100. A popularidade dos portáteis da empresa manteve-se nas décadas seguintes e, no início dos anos 2000, a empresa continuava no top dos maiores fabricantes de PC.

Mas, à medida que o tempo foi passando e o mercado de portáteis começou a alterar-se, a Toshiba começou a perder quota de mercado para outros fabricantes, como a Lenovo, Dell ou a HP. De acordo com a Reuters, na altura em que o negócio de portáteis foi vendido à Sharp, a empresa tinha vendido apenas 1,4 milhões de computadores, um valor significativamente mais baixo a comparar com as 17 milhões de unidades reportadas em 2011.