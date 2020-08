Valor de mercado da Apple ronda 2 biliões e leva Cook a clube dos bilionários

Com a Apple a aproximar-se da marca de valor de mercado de 2 biliões de dólares (2 triliões, de acordo com o sistema norte-americano), Tim Cook, o CEO da tecnológica, estará já com um pé no clube dos bilionários.

De acordo com a Bloomberg, a Apple está atualmente com um valor de mercado de 1,928 biliões de dólares, com os títulos a fecharem a sessão de Wall Street desta segunda-feira a subir 1,45%, nos 450,40 dólares. O desempenho da tecnológica em bolsa ao longo da última semana terá dado o ‘empurrão’ de que a fortuna de Tim Cook precisava para fincar pé na elite dos bilionários. Curiosamente, Cook chega ao ‘clube’ através da liderança de uma empresa que não fundou e com uma pequena posição de acionista na empresa, sendo dono de apenas 0,02% da Apple.

Os dados da Bloomberg Billionaire Index apontam que, detendo 847 969 ações da Apple, a fortuna do líder da empresa já terá ultrapassado os mil milhões de dólares. Os cálculos foram feitos tendo em conta os títulos de Cook e ainda as compensações que recebe pelo cargo que desempenha na Apple.

Tim Cook, que assumiu o cargo após a morte de Steve Jobs, está na Apple há nove anos. Desde que assumiu a posição de CEO da Apple, o engenheiro transformou a criação de Jobs numa lucrativa máquina e reforçou a posição da tecnológica, aumentando a gama de produtos da marca da maçã. E, especialmente nos últimos anos, também de serviços, com os lançamentos da Apple Music ou do serviço de streaming Apple TV+. Produtos como o Apple Watch, que tem a maior quota de mercado no segmento, ou os auriculares sem fios AirPods fazem também parte da liderança de Tim Cook.

Ao longo do reinado na Apple, Cook tem vindo também a aumentar os preços dos iPhone, acompanhando a tendência do mercado. Nos últimos anos tem ainda diversificado o número de telefones apresentados no habitual evento de outono. Se, nos primeiros anos de liderança na Apple, Cook apresentava apenas um telefone, nas últimas apresentações tem optado por tirar mais cartas da manga. Este ano, devido à pandemia, a chegada ao mercado de um novo iPhone com o habitual aparato continua a gerar dúvidas, principalmente em relação à data.