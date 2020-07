Versão musculada do Huawei P40 Pro com zoom ótico 10x chega a Portugal

O mercado de smartphones está algo estagnado há algum tempo, mesmo que as marcas produzem cada vez melhores smartphones. As pessoas estão a trocar menos de telefone, que acabam por resistir um pouco mais e as evoluções já foram mais determinantes. Nesse domínio, Samsung e Huawei têm tentado novas alternativas para convencer os consumidores. Primeiro com modelos dobráveis, mas muito dispendiosos – todos acima dos 1500 euros -, mas este ano têm também criado versões ‘ultrasónicas’ com caraterísticas extra.

E se a Samsung tinha feito isso com o lançamento da versão Ultra do seu S20, a Huawei faz o mesmo agora com o P40 Pro+, a versão ainda mais vitaminada do seu P40 Pro. No caso da Huawei a principal limitação em 2020 acaba por ser a ausência dos serviços Google. No entanto, a loja de aplicações da marca – App Gallery – está a crescer a olhos vistos e o ecossistema já compensa em grande parte essa ausência.

O Huawei P40 Pro+ que surge agora potencia um pouco mais o P40 Pro, nomeadamente nas câmaras. O sistema de cinco câmaras Leica Ultra Vision é suportado por aquilo que a empresa diz ser o maior sensor fotográfico da indústria de 1,28 pol., com um tamanho de pixels de 2,44 μm. Tudo indica que a câmara consegue captar mais luz e detalhes com o sistema melhorado.

Já o SuperZoom do P40 Pro é agora melhorado com a presença de duas câmaras: uma telefoto para um zoom ótico até 10x e um zoom digital máximo até 100x, com o uso de um sistema periscópio peculiar, com prismas refletores de luz. Além disso as lentes incluem estabilização ótica tanto em vídeo como em fotografia – OIS + AIS.

Na frente do dispositivo há uma câmara dupla frontal de 32MP com foco automático e uma câmara de profundidade IR e também inclui em todos os P40 o que chama de Huawei Golden Snap, um recurso inteligente de edição de fotografias que permite uma opção para escolher as melhores molduras para uma imagem em movimento. Outra das funcionalidades é o AI Remove Passerby, que usa o recurso inteligência artificial de edição da galeria para ajudar a remover pessoas na foto, bem como o AI Remove Reflection, que permite reduzir o efeito de reflexos, permitindo aos utilizadores melhorar as imagens sem muito esforço.

As vendas arrancaram esta sexta-feira em Portugal e contam com a oferta do Huawei Watch GT2 42mm e dos serviços de Música e Cloud da Huawei, é indicado em comunicado.

A lente para vídeo suporta ainda a captura de conteúdo HDR, gravação de Ultra Slow-Motion a 7680fps e efeitos Bokeh em tempo real para vídeos, semelhantes aos resultados obtidos a partir de uma lente de grande abertura. A Huawei diz ainda em comunicado que a câmara telefoto pode captar imagens de zoom de alta qualidade, bem como vídeos em time-lapse em 4K, enquanto que o novo Zoom Direcional de Áudio possibilita aos utilizadores ampliar uma fonte de áudio (imagem) e amplificar o som ao mesmo tempo.

O ecrã continua a ter uma taxa de atualização de 90 Hz que, não sendo os 120 Hz prometidos nos Samsung S20 Ultra já tem um nível notável – a diferença entre 90 e 120 Hz é, na verdade, imperceptível.

O processador é o já conhecido Huawei HiSilicon Kirin 990 5G, juntamente com 8 GB de memória RAM e tecnologia Wi-Fi 6 Plus de 160MHz.

O Huawei P40 Pro+ (em preto ou branco) custa 1399,99 e até 26 de julho a marca oferece o Huawei Watch GT2 42mm, 6 meses do serviço de música da Huawei para novas subscrições e 50GB de armazenamento gratuito na Cloud durante 12 meses.