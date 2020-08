A audiência por videoconferência (feita através da plataforma Zoom) para discutir o valor da fiança para o hacker de 17 anos responsável pelo ataque às contas de Twitter de celebridades, políticos e empresários o mês passado foi interrompida pela exibição de vídeos pornográficos durante a sessão virtual.

Os advogados do jovem Graham Ivan Clark pediram ao tribunal da Flórida que está a julgar o caso que diminuíssem a fiança do hacker fixada em 725 mil dólares (612 mil euros), explicando que o valor é desproporcional aos alegados danos no processo – o jovem norte-americano conseguiu diretamente do ataque 117 mil dólares com esquemas de criptomoedas. Foi precisamente nessa altura que vídeos pornográficos começaram a ser transmitidos em plena audiência.

O Ministério Público local também revelou que a casa de Clark já tinha sido alvo de buscas no verão passado, um ano antes do ataque ao Twitter, numa investigação à parte relacionada com criptomoedas.

Clark foi preso na semana passada e acusado de invadir contas de pessoas influentes como o ex-presidente Barack Obama, o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO da Tesla, Elon Musk, além de Bill Gates e do candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden. Os posts feitos por essas pessoas pediam doações em bitcoins.

O jovem de 17 anos vai continuar na prisão – a fiança ficou mesmo pelos 725 mil dólares.

O advogado Clark também pediu que o seu cliente não fosse obrigado aprovar a fonte de quaisquer dos fundos usados para a fiança, revelando que após a investigação e o mandado de busca de agosto de 2019 o jovem viu serem apreendidos fundos que tinha numa plataforma de negociação de criptomoedas que terão sido obtidos de forma ilícita – Clark acabou por concordar na altura em entregar 100 bitcoins – cerca de 1,2 milhões de dólares (1 milhão de euros) com base no preço atual de 11.600 dólares por bitcoin (contas da Bloomberg), algo que fez parte do acordo na altura com as autoridades da Flórida e da Califórnia.

O Ministério Público pediu ao juiz que mantenha Clark na prisão, indicando que as autoridades ainda estão a investigar toda a extensão do ataque do jovem, acreditando mesmo que o prejuízo pode ser bem superior aos 117 mil dólares arrecadados diretamente – as mensagens privadas das contas de alguns dos visados no ataque também foram comprometidas.