ZenZoe. Chega a Portugal robô que elimina 99,9% dos vírus em espaços públicos

Chama-se ZenZoe e, de acordo com um estudo que terá sido feito na Universidade de Boston, “tem uma eficácia de 99,99% na eliminação do vírus” e “eliminar o novo coronavírus de espaços públicos”. Este pequeno robô que usa um tipo de luz ultravioleta (UV-C) “que permite eliminar os agentes patogénicos do ar e de qualquer superfície em tempo mínimo” é agora lançado em Portugal, de acordo com comunicado oficial.

Desenvolvido pela ASTI Mobile Robotics – empresa de tecnologia e robótica sedeada em Espanha – e pela BOOS Technical Lighting, o ZenZoe é agora distribuído em Portugal pela Aura Light e já estará a terá sido usado em Espanha em locais como escolas, clínicas e centros comerciais, bem como o Aeroporto de Barajas, Estádio do Villarreal e Hospital Universitário de Burgos.

“É o desenho exclusivo da lâmpada de luz ultravioleta utilizada e a sua potência, intensidade e dimensão que, combinadas com o movimento contínuo do robô, permite realizar uma limpeza eficaz, a todos os pontos e zonas críticas, fazendo uma desinfeção a nível horizontal e vertical”, revela a empresa em comunicado.

O tempo de limpeza anunciado é de oito minutos para desinfetar uma área de 25 metros quadrados. É ainda indicado que a luz ultravioleta utilizada pelo ZenZoe foi testada pelos investigadores do Laboratório Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes (NEIDL) da Universidade de Boston que expuseram materiais infetados com o SARS-CoV-2 (vírus que provoca a covid-19) concluindo que, com a dose e aplicação indicadas, reduz o vírus em 99,99%.

A empresa explica ainda que a ação do ZenZoe não é tóxica e não tem custos para o meio ambiente, nem implica tempos de espera para que se possa voltar a utilizar o espaço desinfetado. “A tecnologia está indicada para ser utilizada em diversos espaços: de hospitais a fábricas, centros comerciais, escritórios ou outras instalações de grande dimensão”.