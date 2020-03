MEO, NOS e Vodafone anunciam plano para minimizar impacto de vírus

Com mais pessoas em casa, tendo em conta o Estado de Emergência em vigor, os três operadores de comunicações anunciam um plano para garantir o funcionamento dos serviços e a proteção das operações em infraestruturas cruciais.

Em comunicado, MEO, NOS e Vodafone indicam que “têm uma especial responsabilidade em garantir, na medida do possível, as condições de bom funcionamento dos serviços de comunicações”. Nesse sentido, o plano anunciado assenta em seis eixos de atuação: a manutenção da qualidade do serviço das redes de comunicações; no assegurar da capacidade de rede necessária para funções críticas do Estado; na promoção da contenção da expansão do vírus; no alerta para procedimentos antifraude; no contributo para o incentivo ao teletrabalho nas empresas e no apoio à comunidade.

Os operadores referem que estas medidas estarão em vigor por tempo indeterminado e que serão revistas ou ajustadas em função da evolução da situação de pandemia de covid-19 em Portugal.

A área de manutenção da qualidade de serviço das redes é descrita como o principal foco dos operadores. “Esta condição é fundamental para que os portugueses possam estar em casa permanentemente e, a partir de casa, possam trabalhar, aprender, manter contactos sociais e entreter-se, por um período cuja duração é ainda incerta”, é indicado em comunicado.

Conforme já tinha sido noticiado, os operadores reforçaram a capacidade das rede, orientando a “capacidade para a geografia onde os utilizadores passaram a estar, mais nas suas residências, e menos nos centros de escritórios e empresariais.” Os operadores indicam que “as redes já estão dimensionadas para suportar as horas de pico” e “preparadas para responder a um acréscimo de tráfego, nomeadamente residencial”.

Tal como Bruxelas já tinha pedido, também os operadores nacionais apelam a uma utilização responsável da Internet, “de modo a prevenir eventuais congestionamentos das redes e a perturbação dos serviços de comunicações eletrónicas essenciais para as comunicações interpessoais (voz e SMS), para o ensino e trabalho à distância.”

É ainda referido que já têm sido tomadas medidas para garantir que as equipas estão disponíveis, “remotamente sempre que possível, e fisicamente quando estritamente essencial e viável, para assegurar a continuidade das operações e toda a assistência técnica que seja necessária.”

No âmbito das funções críticas do Estado, este plano indica também que será promovido “um reforço de rede onde seja mais necessário”, mantendo um “diálogo próximo com o governo”.

Em relação à contenção da expansão do vírus, tanto Altice, como NOS e Vodafone têm vindo a anunciar alterações aos respetivos planos de contingência, acompanhando a evolução do vírus. Este plano compreende também um conjunto de medidas nesse sentido, recomendando a suspensão da atividade comercial presencial, restrições aos horários dos pontos de atendimento ao público ou a racionalização da rede de lojas sujeitas a obrigatoriedade de abertura.

É ainda recomendada a “rotação dos recursos de atendimento nos espaços comerciais em funcionamento, dentro das condicionantes existentes” e a promoção e divulgação entre colaboradores e clientes tanto das recomendações da DGS como da priorização de canais digitais, em caso de necessidade de contacto por parte dos clientes.

O plano compreende também alguns alertas para procedimentos antifraude. Ao longo dos últimos dias, as forças de autoridade têm indicado aos cidadãos para estarem atentos a falsos funcionários de empresas de telecomunicações, com o intuito de assaltar casas. As empresas de telecomunicações sublinham que “nenhum destes operadores realizará visitas presenciais, de sua iniciativa, sem um pedido prévio de assistência por parte do cliente” e que quaisquer deslocações a casa dos clientes são feitas estritamente por motivos de falhas técnicas e avarias e sempre a pedido do cliente. Além de serem feitas com agendamento a pedido do cliente, estas visitas só acontecem através de contacto com as linhas habituais.

As empresas recordam também que “todos os técnicos e equipas operacionais dos operadores estão munidos do respetivo cartão de identificação, sendo que a sua exibição deverá ser exigida pelo cliente antes de dar entrada na habitação.”

Na área do teletrabalho, que atravessa um considerável crescimento por estes dias, os operadores indicam que adotaram práticas como a adoção de sistemas de VPN (redes privadas virtuais), com o objetivo de garantir um acesso remoto seguro; dotação dos colaboradores com equipamentos portáteis e serviços de acesso à internet, sistemas de segurança de acesso remoto e ainda a adoção de ferramentas colaborativas e de videoconferência.

Por fim, o último ponto diz respeito ao apoio à comunidade. Ainda na semana passada, os operadores juntaram-se para anunciar algumas medidas, como a oferta de 10 GB de dados móveis aos clientes do serviço telefónico móvel. Neste comunidade, referem ainda que “conscientes do impacto radical da mudança do modo de vida, de trabalho e de ensino, resultantes do tempo de crise excecional que vivemos, os operadores, com o objetivo de minorar as consequências do isolamento, tomaram a decisão, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, de não cobrar a mensalidade aos clientes.”

É ainda indicado que, dependendo da evolução da situação, os operadores estão a articular medidas de reforço que “possam contribuir para que o isolamento social permita, numa fase posterior, o mais rápido regresso à normalidade.”