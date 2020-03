Tráfego de banda larga fixa cresceu 54% com a pandemia

Com o país em Estado de Emergência desde a semana passada e mais portugueses em casa, o tráfego de comunicações eletrónicas tem vindo a aumentar. As estimativas reveladas pela Anacom, baseadas na informação disponibilizada pelos três principais operadores em Portugal, contabilizam os aumentos até dia 24 de março, comparando com o período anterior à pandemia.

No segmento de tráfego de dados, o regulador contabiliza um aumento de 54% no tráfego de banda larga fixa, algo que estava em desaceleração no período anterior à pandemia. O regulador estima ainda que o tráfego médio por acesso fixo vá continuar a aumentar ao longo dos próximos dias – em 2019 era de 131 GB por mês.

Com mais pessoas em casa, o tráfego de dados móveis também cresceu durante este período (mais 24%), mas a Anacom nota que os valores de tráfego médio por acesso móvel estão a afastar-se dos valores normais, que rondaram os 4GB por mês em 2019.

Como já tinha sido revelado pelos operadores, é o segmento de voz fixa quem regista a maior subida de utilização por estes dias. Os portugueses não faziam tantas chamadas de voz fixa desde 2013, nota a Anacom, ano em que começou o período de quebra. “Verifica-se um significativo crescimento do tráfego de voz fixa (+93%) que contrasta com a redução verificada em anos anteriores (em 2019 este tipo de tráfego diminuiu 15%)”, avança o regulador das comunicações, através de nota de imprensa.

Embora também tenha crescido, o tráfego de voz móvel não acompanha o aumento da categoria de voz fixa. Durante este período, a Anacom indica um aumento de 41% nas comunicações de voz móvel.

Na nota de imprensa, a Anacom refere que esta evolução está em “consonância com as boas práticas que são recomendadas para prevenir congestionamentos das redes, nomeadamente usar sempre que possível o telefone fixo em detrimento do móvel para fazer chamadas e sempre que possível usar a ligação wi-fi em detrimento da banda larga móvel.”

Anacom não reporta congestionamentos de rede

Com a Comissão Europeia a já ter revelado preocupação com possíveis congestionamentos de redes e a apelar aos operadores para um uso responsável dos recursos, a Anacom indica que continua a monitorizar permanentemente a evolução do tráfego. “A Anacom continuará a exercer ativamente as suas competências, e monitorizará permanentemente a situação, designadamente, averiguando regularmente junto dos operadores como é que o Covid-19 está a impactar nas suas atividades, como está a evoluir o tráfego, se existem situações de congestionamento das redes decorrentes de aumentos da procura, se existem constrangimentos ao nível dos fornecimentos e que medidas estão a ser adotadas”.

Este último ponto inclui também a vigilância das medidas de proteção de colaboradores que possam ser críticos para as atividades dessas empresas, indica o regulador, explicando ainda que está a acompanhar o “tipo de articulação que está ser efetuada com outras entidades, nomeadamente no que respeita à proteção civil, e ainda a forma como se estão a processar as comunicações de emergência.”

Até agora, a Anacom indica que “não foram referidas situações de congestionamentos relevantes”, com o regulador das comunicações a não indicar registo de situações que tenham impacto significativo junto dos utilizadores.