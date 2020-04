Tráfego de dados cai 11%, mas continua acima dos valores pré-pandemia

Os valores de tráfego de comunicações podem ter caído, nota a Anacom, mas ainda continuam significativamente acima do tráfego registado no período antes da pandemia.

Na semana que terminou a 29 de março, o tráfego de comunicações eletrónicas caiu nas duas categorias: em relação à semana anterior (de 16 a 22 de março), o tráfego de dados dados caiu 11% e o de voz sofreu uma redução de 9%. Na última semana, existiu apenas uma subida, no tráfego de voz, que aumentou 1%.

Ainda assim, apesar da quebra, estes valores comunicados pelos operadores de telecomunicações à Anacom continuam acima dos valores registados antes da pandemia de covid-19. Comparando os valores da semana passada com o período pré-pandemia, há um aumento de tráfego em todas as categorias: o aumento mais expressivo é na categoria de chamadas de voz fixa (+96%), contrariando a tendência de quebra dos últimos anos. Também as chamadas de voz móvel aumentaram 25% comparando com o período pré-covid; no total, as comunicações de voz registadas na semana passada mostram um aumento de 34% em relação aos tempos antes do surto.

Na área dos dados, a Anacom dá conta de uma variação de 35% quando se comparam os valores da semana passada com o tráfego pré-covid 19. A maior subida diz respeito aos dados fixos (+36%).

