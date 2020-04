Cartões Viva Lisboa com validade expirada podem ser carregados

Os cartões Lisboa Viva cuja validade tem expirado após o dia 23 de fevereiro pode continuar a ser carregados. O comunicado da Área Metropolitana de Lisboa indica que estes cartões podem ser carregados nas máquinas automáticas do Metropolitano de Lisboa e no Portal VIVA.

“Os passes Navegante poderão, por isso, ser comprados e carregados em cartões com validade terminada depois de 23 de fevereiro. Esta

operação será brevemente estendida às caixas Multibanco. Também os passes comparticipados – perfis social +, 4_18 e sub-23 –

cuja validade do perfil terminava depois do dia 23 de fevereiro, poderão vir a ser, em breve, carregados no Multibanco”, diz a AML em comunicado.

Os cartões e perfis de âmbito social, que iriam perder a validade durante o período em que as pessoas estão a ser aconselhadas a permanecer em casa para tentar travar o contágio da pandemia de covid-19, mantêm assim a validade enquanto decorrer o período de confinamento.

“Esta medida visa assegurar a disponibilidade de serviços considerados essenciais, numa altura em que a oferta de atendimento presencial se encontra reduzida, por forma a cumprir com as normas de segurança impostas pela situação de estado de emergência em que o país se encontra”.