Circulação da Linha Azul interrompida após desabamento na Praça de Espanha

Um desabamento do tecto na estação do metro da Praça de Espanha, por volta das 14h20 desta terça-feira levou à interrupção da circulação da Linha Azul entre essa estação e a estação de S. Sebastião. O acidente já foi confirmado ao Diário de Notícias por fonte da empresa.

Desconhecem-se as razões que terão levado ao acidente. A zona da Praça de Espanha encontra-se em obras há vários meses, para a construção de um novo parque.

De acordo com o DN, estão já no local o INEM, os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP. Os meios do INEM envolvidos são uma viatura de emergência média, três ambulâncias e um motociclo.

Através do Twitter, o INEM dá conta de quatro feridos: “três feridos ligeiros assistidos no local e um ferido transportado ao Hospital de Santa Maria.

No Twitter, a conta da PSP dá conta do desabamento, indicando que não há previsão para a reabertura da Linha Azul, que se estende da Reboleira até Santa Apolónia.

Interrupção da circulação do Metropolitano de Lisboa Informamos que, devido desabamento, a circulação na Linha Azul encontra-se interrompida, não havendo previsão de reabertura. Procure alternativas — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) September 29, 2020

Atualizado às 15h50 para incluir contagem de feridos divulgada pelo INEM.