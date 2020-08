Tráfego das autoestradas recuou 46% no segundo trimestre

Trata-se do pior resultado trimestral desde 2006, ano em que começou a ser feito este tipo de registos. A rede dos associados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP), que inclui autoestradas e outras vias principais concessionadas no Continente, na Madeira e nos Açores, viu o tráfego médio diário em abril, maio e junho cair para metade face ao mesmo trimestre de 2019.

A significativa redução é explicada pelas restrições impostas à circulação durante o Estado de Emergência. Este período afetou também a circulação em fins de semana com elevados movimentos, como foi o caso da Páscoa.

O valor médio de veículos registado na rede da APCAP ao longo do segundo trimestre foi de 8800 veículos por dia, o que contrasta com os 16300 verificados no mesmo período de 2019.

Analisando por regiões, as maiores quedas verificaram-se em dois extremos do país: o interior norte (A24) com menos 53%, e a Via do Infante (A22) com uma quebra de 65% do tráfego, refletindo já a diminuição de turistas em deslocações para o Sul do país.