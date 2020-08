Agências e hotéis saúdam fim da lista negra para Portugal

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) classificou hoje como “boas notícias” o levantamento pelo Reino Unido da quarentena imposta a viajantes procedentes de Portugal devido à pandemia de covid-19, afirmando que só peca por tardia. No mesmo sentido, as agências de viagens britânicas consideraram a notícia “bem-vinda”.

“São boas notícias, penso que a medida peca apenas por tardia e lamentamos que a situação do levantamento destas restrições não tenha sido efetuada no início do mês de junho de modo a evitar um impacto tão negativo como tivemos nos meses de julho e agosto”, afirmou à Lusa o presidente da AHETA, Elidérico Viegas. “Portugal é um destino popular entre os turistas britânicos e a notícia de que ainda podem desfrutar de uma merecida pausa neste país será bem-vinda pelos viajantes e também pela indústria de viagens”, disse por seu lado uma porta-voz da Associação de Viagens do Reino Unido (ABTA).

Para a Associação de Agências de Viagens Independentes (AITO), a decisão do governo britânico é lógica, até porque Portugal “resolveu os seus surtos regionais (principalmente em áreas não turísticas ao redor de Lisboa), sem dúvida melhor do que nós lidamos com os nossos no Reino Unido (perto de Leicester, Manchester e Birmingham). “Este é um momento muito esperado – os clientes da AITO adoram Portugal e as suas ilhas, Madeira e o arquipélago dos Açores com nove ilhas, e estão desesperados para reservar as suas férias lá”, garantiu o presidente, Chris Rowles. Também Julia Lo Bue-Said, presidente da Advantage Travel Partnership, outro grupo de agências de viagens britânicas, considerou que “ter um destino tão popular como Portugal adicionado é uma notícia positiva”.

O governo britânico anunciou hoje que Portugal vai ser adicionado à lista de corredores de viagem, na sequência da revisão semanal dos dados efetuada pelo Centro Comum de Biossegurança. A medida tem efeito a partir de das 4.00 de sábado, pelo que os passageiros que viajem de Portugal para o Reino Unido não vão precisar de ficar duas semanas em quarentena em casa, mas os que cheguem antes desta data terão de cumprir na mesma os 14 dias de isolamento.

A decisão vai ajudar

Elidérico Viegas considera porém que a decisão, na segunda quinzena de agosto, pode ter maior reflexo na época de golfe na região, que começa em setembro. “O mercado britânico representa em julho e agosto mais de um terço da procura total, não apenas nas ocupações e dormidas, mas ainda mais nas receitas, porque os britânicos fazem gasto per capita mais elevado. E a medida agora tomada vai contribuir sobretudo para que a estação de golfe, que se inicia no mês de setembro possa ter alguma perspetivas, esperando nós que os operadores turísticos ligados à atividade possam retomar as operações com normalidade.”

O responsável está expectante quanto à reação do turista britânico a este levantamento de restrições, uma vez que em outubro começa a “época baixa, quando a gestão é deficitária”, e as restrições de entrada no Reino Unido devido à covid-19 começam a afetar “países concorrentes que estão neste momento a enfrentar segundas vagas e saíram da lista de destinos seguros”.

“Os dados mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países INCLUÍDOS nos corredores de viagens”, confirmou o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, através da rede social Twitter.

Pelo contrário, Croácia, Áustria e a ilha de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, vão ser retiradas da lista devido ao crescente número de infeções, tal como tinha acontecido na semana passada com França, Países Baixos, Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba, e anteriormente com Bélgica, Andorra, Bahamas, Espanha e Luxemburgo.

O ministro dos Transportes britânico explicou na semana passada que os países com mais de 20 casos por 100.000 habitantes numa média móvel ao longo de sete dias passam a ser considerado de risco, mas que abaixo deste valor são considerados seguros.

De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, Portugal tem vindo a registar um decréscimo no número de infeções, tendo registado 27,8 casos por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

O Reino Unido introduziu a necessidade de isolamento por 14 dias a todas as pessoas que cheguem do estrangeiro ao Reino Unido em 08 de junho para evitar a importação de infeções, mas um mês depois isentou cerca de 70 países e territórios, considerados de baixo risco.

A isenção de quarentena é acompanhada da mudança do conselho do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) contra as viagens não essenciais para aqueles destinos, importante para efeitos de seguro de viagem.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que têm autonomia nesta matéria, também confirmaram a inclusão de Portugal aos países isentos de quarentena anunciada inicialmente pelo governo de Boris Johnson para Inglaterra.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado cerca de 20% do total em 2019. O Reino Unido registou até agora 41.403 mortes, o número mais alto na Europa e o terceiro maior no mundo atrás dos EUA e Brasil. Em Portugal, morreram 1.788 pessoas das 54.992 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. com Lusa