AHETA considera que medidas do governo são “insuficientes e desajustadas”

A AHETA, associação que representa hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve, considera que as medidas aprovadas pelo Executivo de António Costa são “insuficientes e desajustadas”. A associação explica que “apesar de considerar que as medidas anunciadas pelo governo para apoiar as empresas vão na direcção correcta, a verdade é que as mesmas são insuficientes e desajustadas, face à dimensão da tragédia e ao impacto desta na economia do turismo e nas empresas hoteleiras e turísticas”.

Com os estabelecimentos já fechados ou prestes a encerrar, e sem uma data para abrir, a AHETA defende que a “redução de custos é, neste contexto, uma obrigação incontornável para as empresas, assim como a extinção, mesmo que temporária, dos postos de trabalho”. Consideram por isso que o lay-off simplificado, anunciado pelo Executivo, é uma “solução de curto prazo, não servindo as necessidades da crise profunda que se antecipa longa e duradoura”. Por isso, propõem, que seja o Estado a “assumir os 66% respeitantes aos custos dos trabalhadores das empresas e dos estabelecimentos encerrados total ou parcialmente, libertando as empresas de um custo fixo elevado, comprometendo-se estas a manter os postos de trabalho, aquando da reabertura dos empreendimentos e a retoma da actividade”.

Quanto às linhas de crédito anunciadas na semana passada, a AHETA sublinha que “é preciso termos bem presente que os empréstimos não são subsídios, mas antes dívidas que terão de ser pagas num futuro próximo”. Neste sentido, a associação defende que “as taxas de juro cobradas pela banca, incluindo as garantias, são superiores a 2,5%, podendo atingir valores de mais de 3%, o que no actual contexto é insuportável para as empresas”.

“Nestes termos, propõe-se que o Turismo de Portugal assuma o papel de Instituição Financeira, que já foi no passado, substituindo-se à banca na concessão de empréstimos à actividade empresarial hoteleira e turística”.

A AHETA pede ainda que as empresas com dívidas fiscais ainda não regularizadas, “o possam fazer, através da prestação de garantias patrimoniais evidentes”. E salienta ainda a necessidade que: “o pagamento de contribuições e impostos vai para além do diferimento. Assim sendo, atendendo a que a recuperação da actividade turística será lenta, justifica-se a isenção temporária de algumas contribuições e outros impostos, designadamente no que se refere à Segurança Social, Pagamento Especial por Conta, IMI, etc”.