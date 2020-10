AHETA: Ocupação hoteleira no Algarve cai 40% em setembro

O Algarve registou em setembro uma taxa de ocupação hoteleira de 52,5%, inferior em 40% à verificada no período homólogo de 2019, devido sobretudo à descida no mercado britânico, anunciou hoje a maior associação hoteleira da região.

“O mercado britânico foi o que mais contribuiu para a descida verificada ( menos 68,2%), seguido pelo irlandês e pelo alemão”, informou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) no resumo da evolução mensal da atividade do setor, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19.

De acordo com os dados da AHETA, o mercado nacional foi o único a subir (mais 36%), tendo representado 49,5% do total das dormidas no Algarve.

O volume de vendas desceu 37% face ao mês de setembro do ano passado.

Em valores acumulados, a ocupação por cama regista uma descida média de 55,8% desde janeiro e o volume de vendas uma descida de 51,3%.

A quarentena obrigatória imposta pelo Reino Unido a quem viaje para Portugal continental foi reposta em 12 de setembro, depois de um período de três semanas de abertura de um corredor aéreo entre aquele país e o continente português.

Em agosto, a taxa de ocupação hoteleira do Algarve tinha sido inferior em 35% à verificada no período homólogo de 2019.

