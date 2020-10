Restauração e alojamento com um setembro “devastador”. Insolvências podem subir

Inquérito da AHRESP revela que mais de 60% das empresas tiveram fortes quebras na faturação em setembro. Mais de 30% das empresas do setor da restauração e bebidas admite avançar para insolvência.

É uma fatura pesada. O turismo e todos os setores que ‘gravitam’ à volta deste estão a sofrer os duros efeitos da pandemia de covid-19. As conclusões do estudo mais recente da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) – realizado entre 30 de setembro e 4 de outubro e que reuniu 1.173 respostas válidas – mostram que a ausência de turistas estrangeiros nos últimos meses, estando grande parte das atividades dependentes do consumo interno, estão a levar a fatura pesada, havendo muitas empresas que podem ter de atirar a toalha ao chão.

Uma das conclusões do inquérito é que a faturação em setembro das empresas de restauração e bebidas foi “devastadora com mais de 63% das empresas a registarem quebras homólogas de faturação acima dos 40%”, segundo o comunicado. Olhando para o período de verão – entre junho e setembro – mais de 31% das firmas registaram “quebras entre os 50% e os 75%, e cerca de 29% indicaram quebras acima dos 75% face ao verão de 2019”.

Um dos efeitos desta quebra na faturação repercutiu-se no pagamento de salários. De acordo com o estudo da AHRESP, cerca de 9% das empresas da restauração e bebidas não pagaram salários em setembro e 13% fê-lo apenas parcialmente. “Com esta realidade, 40% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início do estado de emergência [19 de março]. Destas, 29% reduziram o quadro de pessoal entre 25% e 50%, e cerca de 14% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo. Cerca de 18% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano”, pode ler-se no comunicado da associação.

Além disso, a grande maioria destas companhias acreditam que as medidas implementadas “não são adequadas para a sobrevivência dos negócios”, com a maioria a defender que uma diminuição temporária do IVA dos serviços de alimentação e bebidas seria uma medida importante.

A quebra na faturação, que no caso de várias empresas se traduz numa impossibilidade de cumprirem com os seus compromissos financeiros, está a colocar em causa a manutenção destas firmas. A AHRESP indica que na restauração e bebidas “cerca de 32% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não permitirão suportar os encargos habituais para o normal funcionamento da sua atividade”.

Alojamento turístico em dificuldades

O inquérito da AHRESP inclui também empresas do segmento do alojamento turístico. No mês passado, 18% das empresas deste setor – e que responderam ao inquérito – “não registaram qualquer ocupação e mais de 19% indicou uma ocupação máxima de 10%. Mais de 28% das empresas inquiridas revelaram, para o mês de setembro, uma quebra homóloga superior a 90% na taxa de ocupação”.

Os dados do INE relativos a agosto indicavam já que 21,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. Agosto é um dos meses de férias por excelência e, neste ano, devido à pandemia as unidades turísticas contaram em grande medida com os residentes. Para se ter uma ideia, em 2019, dos quase 27 milhões de turistas que ocuparam as unidades de alojamento turístico, mais de 16 milhões eram estrangeiros.

Apesar de agosto e alguns dias de setembro terem beneficiado da abertura do corredor aéreo para o Reino Unido, o número de britânicos em solo nacional é significativamente inferior ao dos últimos anos. Além disso, com a saída de Portugal da lista dos chamados destinos seguros (o que obriga a uma quarentena à chegada às ilhas britânicas), a segunda época alta do golf, que se prolonga até novembro, e que habitualmente conta com muitos britânicos e irlandeses deverá registar menos participantes. Aliás, os dados AHETA, divulgados esta terça-feira, 6 de outubro, mostram uma quebra da ocupação hoteleira no Algarve de 40% em setembro.

E as perspetivas transmitidas no inquérito da AHRESP para as próximas semanas não são muito animadoras. Para outubro, “cerca de 29% das empresas estimam uma taxa de ocupação zero, e 29% das empresas perspetivam uma ocupação máxima de 10%. Para os meses de novembro e dezembro a estimativa de ocupação sero agrava-se substancialmente, sendo referida por cerca de 50% das empresas”.

Retrocedendo no tempo, para o período entre junho e setembro, cerca de 50% das empresas registaram quebras acima dos 75%, face ao Verão de 2019. “Com estas perdas, 14% das empresas ponderam avançar para insolvência por não conseguirem suportar todos os normais encargos da sua atividade, e mais de 16% das empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em setembro e 7% só o fez parcialmente. Perante este cenário, 25% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início do estado de emergência. Destas, 30% reduziram o quadro de pessoal entre 25% e 50% e mais de 25% reduziram em mais de 50% os seus postos de trabalho. Cerca de 15% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano”, pode ler-se no comunicado.