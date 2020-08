Cascais apoia hotéis com isenções de taxas e testes aos funcionários

A Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, vai apoiar o turismo local com “isenção ou suspensão de taxas” no setor e realizar testes à covid-19 aos funcionários de hotéis e alojamentos locais, anunciou hoje o município.

Em comunicado, a autarquia revelou que assumirá um conjunto de iniciativas de apoio ao turismo, devido ao contexto pandémico. Entre outras medidas, o município de Cascais irá facultar também transportes gratuitos para os turistas alojados nas unidades hoteleiras.

O protocolo de cooperação de apoio ao turismo, que vai ser assinado hoje pelas 17:00, tem como objetivo “estudar e implementar medidas orientadas para a promoção turística e medidas que estimulem a atividade económica em geral e atividade turística em particular”.

A iniciativa é subscrita pela Câmara Municipal de Cascais, pela Associação de Hotelaria de Portugal, pela Associação de Turismo de Cascais, pela Cascais Invest e pela Associação Empresarial de Cascais.

