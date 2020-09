Confederação do Turismo pede regresso do lay-off simplificado

Vários atores do setor do turismo têm vindo a pedir e Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal, não o escondeu na abertura da V Cimeira do Turismo Português: o turismo precisa do regresso do lay-off simplificado.

No atual contexto de pandemia, como notou Francisco Calheiros, “falar do futuro é um exercício arriscado”. “O que sabemos é que o turismo atravessa um momento muito difícil. Julgo que não esqueceremos tão cedo as semanas em que os restaurantes”, hotéis e outras atividades ligadas ao setor “fecharam portas. Quem não se recorda dos aviões parados no aeroporto de Lisboa?!”.

O turismo foi, na anterior crise, um dos motores da economia, ajudando o País a recuperar. Contudo, os contornos desta crise, gerada pela pandemia, são diferentes da anterior, uma vez que afeta grande parte dos países do mundo, o que significa que os nossos principais parceiros económicos estão também em crise.

Além disso, Portugal é um país periférico e fortemente dependente do transporte aéreo – que atravessa também ele uma das piores fases da sua história. Para se ter uma ideia, o País acolheu quase 27 milhões de turistas no ano passado, dos quais mais de 16 milhões eram estrangeiros, tendo uma grande maioria chegado a território nacional por via aérea.

“O turismo (…) está em crise e pelas suas características intrínsecas, o turismo foi um dos primeiros a sentir o impacto da pandemia e vai ser dos últimos a recuperar”, disse Francisco Calheiros. O responsável indicou ainda que o setor é um dos que tem mais empresas que aplicaram o lay-off simplificado, medida lançada pelo governo logo em março, no início da pandemia. E notou que esta medida “tem de ser reposta” uma vez que o mecanismo que lhe sucedeu não é suficiente.

“O governo esteve bem no início com o lançamento de medidos como lay-off simplificado”, assumiu Francisco Calheiros, mas deixar este regime para o novo mecanismo de apoio foi “um erro”. “Atualmente, todos os recursos das empresas de turismo estão canalizados para a sobrevivência da empresas, esperemos que cheguem”, admitiu Francisco Calheiros.

“O ano de 20202 está perdido, 2021 poderá trazer alguma recuperação mas a retoma só em 2022”, rematou.