Defesa do ambiente premiou o Neya Lisboa Hotel

O Neya Lisboa Hotel recebeu o prémio Energy Globe Award com um

projeto de “Eficiência energética” e reinvindica ter-se tornado no “único hotel português com este prémio”, tido como um dos mais relevantes no setor da sustentabilidade a nível mundial.

A concurso estiveram 2500 projetos de mais de 180 países, numa iniciativa anual com origem na Áustria e destinada a destacar “projetos inovadores no setor da eficiência energética, energias renováveis e conservação de recursos em prol do ambiente”, lê-se num comunicado do hotel.

Desde 2014, a unidade hoteleira revela que já reduziu em 38% o seu consumo energético, na sequência da adoção de medidas destinadas a esse efeito, na expetativa adicional de baixar a sua pegada ecológica.

Nesse contexto, a empresa também celebrou um contrato para fornecimento de energia verde, que permitiu reduzir em 28% as emissões de carbono, valendo-lhe a “Certificação Carbono Zero” desde 2017.

O hotel acrescenta que a reabilitação do edifício em Lisboa se baseou “em tecnologias inovadoras e sustentáveis, como o isolamento térmico do edifício, instalação de painéis solares para aquecimento das águas, lâmpadas LED em 95% da iluminação, sensores de movimento para a iluminação, sistema de ar condicionado de baixo consumo e medidas eficazes para a separação de resíduos”.

“É para nós um grande orgulho sermos o único hotel em Portugal com o certificado Energy Globe, reconhecido internacionalmente no âmbito da sustentabilidade”, afirma Pedro Teixeira, responsável de Qualidade, Ambiente e Segurança do hotel, citada no comunicado. “Esta distinção é o reflexo do trabalho que realizamos todos os dias para que a atividade turística esteja na linha da frente no combate às alterações climáticas e para encontrar medidas que tornem esta indústria cada vez mais sustentável”.

A empresa acresenta que “todas as boas práticas que fazem parte do ADN do grupo hoteleiro foram detalhadamente replicadas na sua mais recente unidade, o Neya Porto Hotel, inaugurado em julho passado, junto à Alfândega, com vista para o rio Douro”.