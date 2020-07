Douro Azul trava perdas para um terço na faturação

Mário Ferreira diz que a empresa estava preparada para perdas ainda maiores e refere que os investimentos não pararam. Há cinco novos navios para o Douro a caminho. E o empreendedor admite ainda comprar uma empresa de cruzeiros americana.

A pandemia da covid-19 obrigou todas as empresas a rever as suas perspetivas de resultados para 2020 e Mário Ferreira não é exceção, admitindo que na Douro Azul foi preciso preparar dois cenários: um cenário zero, sem faturação; e outro com um retomar da atividade a 15 de julho. “No primeiro semestre já estamos dois milhões acima das expectativas, porque tivemos alguma atividade em julho. Acabou por correr melhor do que a desgraça que estava prevista”, explica em declarações ao Dinheiro Vivo.

O empreendedor assume agora que a previsão de faturação para 2020 se encontra nos 90 milhões – quando “antes da pandemia o objetivo era atingir os 270 milhões” na Holding Mystic Invest. Ainda assim, nem tudo são notícias menos positivas. “A empresa estava preparada para acomodar um EBIDTA negativo neste ano de 45 milhões, mas devemos conseguir reduzi-lo para os 25 milhões no fim do ano (originalmente, deviam ser 45 milhões positivos). E sem cancelar investimentos”, sublinha.

O dono da Douro Azul confirma que tem cinco navios para entrara em atividade no Douro, um deles pronto nos estaleiros de Viana e cinco oceânicos em construção, num investimento previsto de 110 milhões. Os oceânicos vão ser entregues em agosto, em abril do próximo ano e depois um a cada novo ano. A acrescentar a isto, revela que está atento ao mercado. “Há seis empresas americanas de cruzeiros que estão em dificuldades e estamos atentos. São empresas maiores do que a nossa e esse é o grande desafio.”

Nos cruzeiros, as maiores perdas estão a vir do mercado internacional, devido ao cancelamento dos cruzeiros de mar. “A maior dificuldade está nas autorizações dos portos, que não nos deixam entrar. Mas somos os primeiros a retomar na Europa, já temos cruzeiros no Reno, Danúbio e Croácia, muito graças ao mercado alemão, que não precisa de voar para estes destinos. No Douro, a grande dificuldade tem sido explicar aos portugueses que têm mais qualidade aqui do que lá fora e que há coisas para fazer. Temos três navios a funcionar e há reservas, mesmo com os navios a dois terços da capacidade máxima.”