DouroAzul volta aos cruzeiros a 20 de julho com foco nos portugueses

Os cruzeiros da DouroAzul voltam ao Douro a 20 de julho e com foco nos turistas portugueses. A empresa regressa à atividade com um programa de quatro cruzeiros e dirigido ao mercado português.

Os cruzeiros terão a duração de 5 dias e foram criados a pensar nos portugueses que este ano vão fazer férias dentro do país e incluem jantares de degustação temáticos, provas de vinhos em quintas de tradição, passeios por vinhas em socalcos.

As embarcações da empresa contam todas com o selo Clean&Safe do Turismo de Portugal, mas para estes cruzeiros será usado o Douro Serenity, inaugurado em 2017, com oito suites e 53 cabines duplas.