Fim de tarde na esplanada com vinhos e petiscos

Lutar contra a pandemia e cativar clientes. A tarefa dos hotéis não tem sido fácil, mas muitas têm sido as formas encontradas pelas cadeias para conseguir cumprir desígnios urgentes e necessários – e aparentemente contrários. E criatividade não tem faltado para dar nova vida aos espaços.

O Marriott Lisboa tem anunciado novidades quase semanais, que desta vez chegam ao Bar Tapas & Tiles – Café Terrace, com uma nova carta de vinhos e petiscos para animar os fins de tarde.

No lobby do hotel, com esplanada e vista sobre o jardim e a piscina, perfilam-se as iguarias do chef António Alexandre num “ambiente descontraído e informal, ideal para reunir em segurança com os amigos, a família e ainda tornando possível assistir a competições desportivas televisivas”, explica a unidade hoteleira.

Aberto todos os dias, das 17.00 às 23.00, o Tapas & Tiles aposta em novos petiscos a preços acessíveis, incluindo o pacote Wine Not (dois copos de vinhos com uma tábua de queijos), o Bruschetta (cerveja local ou copo de vinho mais uma bruschetta de queijo e presunto, requeijão e mel ou abacate chutney de manga) ou o Gin o’Clock (dois gins e uma tapa – batatas bravas ou croquetes de alheira ou focaccia), com preços a partir de nove euros.