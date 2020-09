Gostava de levar cão e gato de férias? O Marriott já o permite

É a mais recente novidade apresentada pelo Lisbon Marriott e promete captar a atenção dos cada vez mais clientes que incluem na família os seus animais de estimação.

A pensar naqueles que não gostam de se separar do cão ou do gato e levam-nos para todo o lado, o Lisbon Marriott Hotel tornou-se pet friendly. Assim, não tem de abdicar da companhia do seu amigo de quatro patas, justifica a cadeia, apresentando esta solução como a escolha perfeita para gozar umas férias em família.

O selo pet friendly permite então que cães até 20kg e/ou gatos possam ficar hospedados com os donos no quarto (para os cães guias não há limite do peso ou tamanho), num máximo de dois animais por quarto e apenas com um acréscimo no valor da tarifa de alojamento de 20 euros por animal e noite – para cobrir custos adicionais de limpeza e preparação do quarto.

O Marriott indica que “deverá ser colocada na parte exterior da porta do quarto o sinal apropriado sempre que o animal se encontrar dentro do mesmo” e alerta que , “para uma boa convivência”, é preciso estar atento a algumas especificidades, que incluem a limitação de circulação dos animais aos corredores, à varanda do bar do Tapas & Tiles e ao jardim (exceto no perímetro da piscina).

Quando acompanhem os donos, os animais de estimação têm de ter uma trela curta ou ir ao colo do dono nas áreas públicas comuns do hotel, estando naturalmente vedada a sua presença na zona de serviços de onde existem alimentos.