Hotéis da Sonae Capital dão desconto em cartão Continente

As estadias nos hotéis da Sonae Capital dão, agora, descontos em cartão Continente. A nova campanha dá 20% de desconto em cartão Continente para estadias no Aqualuz Troia Lagoa, no Aqualuz Lagos e no The House Ribeira Porto Hotel, até ao final do ano.

As reservas devem ser efetuadas através do site ou central de reservas do grupo e permitem acumular 20% do valor da reserva em saldo do cartão Continente. Mas, para isso, terá de indicar o número do cartão Continente no ato da reserva, sendo que o valor acumulado estará disponível para uso dois dias após o check-out.

A oferta inclui, ainda, estadia gratuita para crianças até aos 15 anos em quarto partilhado com os pais, respeitando a capacidade máxima da tipologia de quarto e um welcome drink à chegada a Troia, Lagos ou Porto, num ano em que as férias em território nacional são “a nova tendência segura”.

Todas as unidades S.Hotels Collection cumprem com as recomendações da Direção-Geral de Saúde relativamente às medidas para combate à covid-19 e estão, por isso, devidamente identificados com o selo de “Estabelecimento Clean & Safe” atribuído pelo Turismo de Portugal.

O desconto é aplicado, apenas, ao valor do alojamento e não é acumulável com outros gastos no hotel. Além disso, não é aplicável a grupos.