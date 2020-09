Hotelaria quer regresso do lay-off simplificado

A hotelaria não mexeu nos preços no verão mas viu os custos aumentaram. Associação dos Diretores de Hotéis considera que sobrevivência de muitas empresas vão exigir apoios mais específicos.

No início de 2020, uma das grandes preocupações da hotelaria (e do restante setor turístico) eram os limites de capacidade do aeroporto de Lisboa. Com janeiro e fevereiro com números acima dos de 2019, a hotelaria trabalhava para tentar aumentar os preços-médios de forma a criar uma almofada para os próximos anos, altura em que esperavam que o crescimento das taxas de ocupação ficasse praticamente estagnado. Mas a pandemia de covid-19, mudou por completo os planos do setor. O presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP) acredita que o setor precisa de uma ajuda mais específica do governo. Uma das necessidades que aponta é o regresso do lay-off simplificado.

“A nossa preocupação até ao início do ano passava muito por conseguir subir o preço-médio para aguentar alguma queda nas ocupações. Esta crise faz-nos travar a fundo”, diz ao Dinheiro Vivo Raúl Ribeiro Ferreira. A atividade turística está a ser fortemente penalizada pela disseminação do vírus, embora o responsável note que “apesar de estarmos todos a perder dinheiro, o efeito global no turismo em Portugal foi um bocadinho menos mau”. No resto da Europa, em média, os números que são conhecidos apontam para uma taxa de ocupação nos últimos meses entre os 30 a 35%.

“Conseguimos um bocadinho acima disso. Há zonas que estão nos 50%, há unidades que até estão acima desses números, em especial agora no verão. Tem muito a ver com a estratégia de gestão das unidades em que se aposta num cliente direto”, explica. Porém, este retrato não é linear a todas as zonas. Por exemplo, Lisboa, um destino que estava a ser cada vez mais procurado pelo turismo de negócios e eventos, regista níveis baixos de ocupação em comparação com o passado.

Para atrair clientes, a hotelaria – genericamente – não fez uma baixa de preços significativa. Mas aumentou os serviços prestados, face ao ano passado, o que acaba por elevar os custos da operação. A somar a isto, o setor hoteleiro conta ainda com milhares de postos de trabalho, representando custos fixos. Se no passado, o verão permitia a muitas unidades criar almofadas para sobreviver à época baixa, o verão de 2020 pode não ter permitido tal, o que leva Raúl Ribeiro Ferreira a pedir mais apoios ao governo.

“Todo o setor está muito preocupado em perceber se aquilo que se conseguiu fazer durante o verão” vai permitir sobreviver ao inverno e ao arranque de 2021. “Penso que é unanime em todo o setor que temos de voltar a um sistema de lay-off simplificado”, acrescenta. O líder da ADHP defende que o apoio à retoma (medida que substituiu o lay-off simplificado) é muito parecido com o lay-off já previsto na lei e que a hotelaria tem “grandes dificuldades em conseguir cumprir aquelas exigências e é um processo altamente burocrático. Precisávamos de uma solução mais simples até que haja procura. No fundo, as indicações que temos é que a época mais dura vai ser até à Páscoa [de 2021] e o que temos é que conseguir agarrar o leme. E essa é a parte fundamental; o governo perceber e tentar apoiar os hotéis nesta travessia que vai ser a parte mais dura de todo o processo”.

Interior com segunda vida

Com a pandemia, muitos optaram por passar férias em locais isolados, permitindo assim o distanciamento social. Várias zonas do interior do País foram escolhidas, dando uma nova vida as regiões. Raúl Ribeiro Ferreira não esconde “os hotéis pequenos, do interior, estão mais habituados a viver em crise” dada a sua dimensão e localização. “Têm uma elasticidade maior na sua forma de se organizarem. Provavelmente conseguiram criar alguma ajuda durante o verão para este inverno que, provavelmente, será mais duro”.

Acredita que, uma vez que os portugueses ‘redescobriram o interior’, as suas paisagens e infraestruturas, “alguma coisa vai ficar”. Alerta, no entanto, que “quando se começar a viajar novamente à vontade, quanto deste mercado nacional não vai retomar esses destinos?! Todos aprendemos alguma coisa com a crise: conseguimos perceber que há novos públicos e criámos uma nova visibilidade lá fora. Provavelmente vamos conseguir, depois disto, manter algumas das zonas do interior com novas vidas. E os turistas internacionais vão também usufruir. No fundo, [os hotéis no interior] vão conseguir sobreviver se houver alguns ajudas do governo e depois vai ser uma nova fase da vida em que não se esquece o que se aprendeu até agora em termos de destinos”.