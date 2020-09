Inglaterra excluiu Portugal continental do corredor aéreo

Londres decidiu retirar Portugal continental da lista de países considerados seguros. Por isso, quem chegar a Inglaterra, com origem de Portugal vai ter de passar a cumprir quarentena obrigatória, exceto se viajar da Madeira ou Açores. Medida entra em vigor no próximo sábado, às 4:00.

Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 10, 2020