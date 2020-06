Lisbon Marriott lança ofertas para salvar verão

Com data de reabertura fixada a 8 de julho e já contando com algumas iniciativas para captar clientes neste ano difícil, depois de ter estado dois meses fechado, o Lisbon Marriott Hotel tem mais novidades que permitirão aproveitar o espaço exterior de luxo em pleno centro de Lisboa.

Além do regresso dos brunches, que arrancam dia 8, o hotel convida-o a desligar do dia-a-dia com os novos pacotes de verão, com experiências originais e diferenciadas. À escolha há três programas com acesso à piscina, descontos na comida e dormida e preços a começar nos 129 por casal.

“O pacote Funcation by the pool dá acesso à piscina, quarto com capacidade para quatro pessoas e 20% de desconto em alimentos e bebidas; já no Crewcation by the pool terá acesso à piscina, quarto para dois, sala privada com capacidade até oito pessoas e um crédito de 60€ para utilizar em alimentos e bebidas; e no Staycation unwind by the pool poderá desfrutar do conforto de um quarto com pequeno-almoço incluído, early check-in e late check-out, acesso à piscina e um crédito de 40€ para utilizar em alimentos e bebidas durante o dia da experiência”, explica o hotel.