Luís Araújo eleito presidente da European Travel Comission

O presidente do Turismo de Portugal Luís Araújo, venceu a eleição, com 16 votos (entre 29 expressos), para a presidência da European Travel Comission – associação que representa 33 organizações nacionais de turismo de 31 países da Europa. O português vai liderar este organismo europeu, fundado em 1948, durante os próximos quatro anos, de acordo com o comunicado.

Luís Araújo, no documento enviado às redações, mostra-se “extremamente orgulhoso por poder liderar uma organização europeia em nome do nosso país e do Turismo de Portugal, sobretudo numa altura em que o turismo europeu, e mesmo mundial, enfrenta um dos maiores, senão o maior desafio de sempre”. Em plena crise mundial, provocada pela pandemia de covid-19, o responsável português considera que uma das prioridades é “fazer com que o turismo tenha uma voz mais ativa dentro da União Europeia, através de uma melhor coordenação entre as posições dos diferentes estados-membros a favor do turismo em todo o espaço europeu que permitam uma recuperação rápida e sustentável do setor”.

O turismo é um dos motores de várias economias, incluindo a portuguesa. No ano passado, este setor económico deu um contributo de cerca de 15% para o produto interno bruto (PIB) português e é responsável por milhares de postos de trabalho. “No que toca à promoção, a ETC e a Comissão Europeia (CE) estabeleceram uma parceria estratégica, a longo prazo, na promoção da Europa como principal destino turístico mundial, apoiando o desenvolvimento competitivo sustentável do setor através do intercâmbio de conhecimento, investigação turística e da promoção de modelos social e ambientalmente viáveis para a atividade”, pode ler-se no comunicado.

Portugal, através da entidade de turismo (Turismo de Portugal), tem apostado no desenvolvimento digital e na inovação deste setor, tendo sido este um “dos motivos que mais contribuíram para esta vitória nacional. Da mesma forma, foi muito valorizada a forma como Portugal tem vindo a diversificar os seus produtos turísticos e a dinamização turística de todo o território nacional. Também o facto de Portugal ter conseguido atingir a taxa de sazonalidade mais baixa em toda a bacia mediterrânica e de ter conseguido registar um crescimento turístico superior a 60% nos últimos quatro anos contribuiu decisivamente para a vitória”.