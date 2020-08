MSC Cruzeiros recebe primeiros hóspedes a bordo

O MSC Grandiosa tornou-se ontem no primeiro navio da frota da MSC Cruzeiros a receber novamente hóspedes a bordo e o primeiro navio a ter implementado o protocolo de Saúde e Segurança da Companhia. Os primeiros hóspedes iniciaram o embarque no navio emblemático da MSC Cruzeiros no porto de Génova ontem de manhã, chegando ao terminal de acordo com os horários indicados individualmente, e seguindo os novos procedimentos de triagem universal de acordo com o protocolo de Saúde e Segurança da companhia, que inclui medição da temperatura, exame médico de questionário de saúde e testagem por zaragatoa ao COVID-19 para todos os passageiros previamente ao embarque. Após concluir estas etapas e receber os resultados do teste no terminal, os passageiros aptos para viajar, embarcaram no navio de acordo com os novos procedimentos de saúde e segurança, que incluem higienização da bagagem de mão e de porão.

Todos os hóspedes receberam uma pulseira MSC for Me gratuita, que disponibiliza uma grande variedade de opções sem contacto físico enquanto estão a bordo, tais como abrir o camarote ou realizar pagamentos, e que também ajudará a facilitar a proximidade e rastreamento, caso seja necessário. Para além disso, nas últimas semanas, todos os membros da tripulação passaram por medidas de rastreamento de saúde igualmente rigorosas, que incluíram três testes COVID-19 em várias fases, bem como um período de isolamento antes de iniciarem as suas funções. Cada membro da tripulação será testado regularmente e sua saúde será monitorizada.

Gianni Onorato, CEO da MSC Cruises comentou, “É verdadeiramente um prazer para mim estar aqui e viajar a bordo do primeiro dos nossos navios a regressar ao mar e a estar disponível para receber novamente os nossos hóspedes. O nosso principal objectivo ao longo destes últimos meses tem sido por em prática as medidas correctas que protegerão a saúde e segurança dos nossos passageiros, tripulação e as comunidades que visitamos. Ao mesmo tempo, trabalhámos para assegurar que conseguimos disponibilizar aos nossos hóspedes umas férias de cruzeiros onde possam desfrutar e continuar a usufruir da experiência com todos os elementos que já conhecem e adoram, desde o entretenimento e actividades a bordo às excursões protegidas.”

Após o embarque dos novos passageiros hoje em Civitavecchia, mais hóspedes vão embarcar nos portos de Nápoles e Palermo e o navio fará depois escala em Valetta, em Malta, antes de regressar a Génova no próximo Domingo. Ao longo do itinerário do navio, os hóspedes poderão desembarcar para desfrutar dos diferentes portos mas apenas como parte de uma excursão em terra da MSC Cruzeiros para usufruir dos diferentes portos de escala com um nível adicional de protecção, de modo a que sua experiência em terra esteja alinhada com os elevados padrões de saúde e segurança a bordo. Hoje, alguns hóspedes visitarão Roma, conhecendo todas as atracções da “Cidade Eterna”, em transferes higienizados com distanciamento social no local e acompanhados por guias turísticos e motoristas que também cumprem as rigorosas medidas de saúde e segurança.

Para esta fase inicial de regresso às operações, os dois navios da MSC Cruzeiros a operar no Mediterrâneo durante este Verão – o segundo será o MSC Magnifica no Mediterrâneo Oriental – irão inicialmente receber passageiros apenas residentes nos países Schengen.