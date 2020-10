Neve ainda conquista mas Serra da Estrela quer duas épocas altas

Principal cidade no perímetro da Serra da Estrela, apesar de ser pouco frequente que neve na Covilhã durante o inverno, avista-se bem dali a serra pintada de branco. Um dos principais motivos de visita de turistas àquela região. Mas essa realidade está a mudar: há cada vez mais turistas a encantar-se com a paisagem montanhosa quando se cobre de verde e de flores. E a gastronomia é sempre um fator vencedor.

O presidente do Turismo do Centro acredita mesmo que, quer devido às tendências geradas pela pandemia – opção por locais mais isolados – quer pelas opções de viagem das novas gerações, mais viradas para a natureza, este destino passará a ter duas épocas altas. “A Serra da Estrela provou neste ano ter indicadores muito acima da média, em alguns casos com taxas de 100% de ocupação”, diz Pedro Machado. “O que quer dizer que este espaço pode, conforme venho a defender há alguns anos, ter duas épocas altas ininterruptas.”

Durante os meses de melhores condições climatéricas – entre maio e outubro – a região da Serra da Estrela reúne as condições para o pedestrianismo, para as caminhadas, para o turismo de natureza. A partir de outubro, com a chegada do frio, a região é propícia para o turismo de neve.

“Vamos ter uma segunda época alta e é aqui que acho que a Serra da Estrela se vai reinventar. E nós vamos querer que ela se reinvente, respondendo a procura 365 dias por ano. Porque oferece condições únicas nos meses mais quentes – permite ter uma fruição extraordinária através das suas valências – como depois, quando vem o frio e a neve, associados a desportos de inverno”, junta Pedro Machado.

Com o frio agora à porta, as expectativas para os próximos meses são “muito elevadas”, admite o responsável. “Há um investimento crescente na qualificação da oferta e isso é importante para permitir não só a captação de turistas como a sua permanência. E por outro lado, a região tem as suas condições naturais para poder oferecer duas épocas altas”, defende.

Outono traz boas perspetivas

Luís Veiga, do grupo Natura IMB Hotels, o maior grupo hoteleiro da região da Serra da Estrela, também se mostra otimista. “Dentro do universo das cinco unidades do grupo, três são temáticas (Puralã, Sport Hotel e H2otel) e nestas, pela sua oferta diferenciada, podemos observar uma maior procura. O caso do H2otel, que se diferencia por ser um ‘hotel destino’, evidencia já uma maior tendência de crescimento na procura, assinalável também por ser um complexo 100% wellness, onde a saúde e o bem-estar são fatores facilmente percecionados pelos hóspedes”, diz ao Dinheiro Vivo.

Até dia 5, decorre na Guarda a Cimeira Luso-Espanhola, o Lés-a-Lés e a Volta a Portugal, “eventos que se refletem também na procura pelas nossas unidades, o que indicia apenas, para já, um bom início de outubro”, sublinha.

Nestes hotéis, a ocupação nos meses de verão foi sobretudo de turistas residentes no país. Nos próximos meses, e com o objetivo de captar mais turistas, este grupo hoteleiro vai procurar “acrescentar valor ao destino, de forma a não termos de enveredar por promoções e descontos. Neste período de pandemia, o preço médio subiu nas nossas unidades temáticas”.

Apesar da fase difícil que atravessa o turismo, Luís Veiga conta com 220 funcionários, uma apostado do grupo – “estão todos em regime de contrato sem termo, pois a nossa política de recursos humanos passa por promover a corresponsabilização a todos os níveis”. O responsável deixa ainda claro que “não temos qualquer perspetiva de promover despedimentos a curto prazo. Na verdade, consideramos manter o número de ativos que existia em março, também porque se iniciará daqui a dois meses um período de procura sustentada no destino que se prolonga pelo inverno”.