Portugal acolheu 24,6 milhões de turistas estrangeiros em 2019

O número de turistas estrangeiros a visitar Portugal no ano passado aumentou 7,9% para mais de 24,6 milhões de pessoas, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 23 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Espanha “manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota de 25,5%; +0,1 pontos percentuais), tendo registado um crescimento de 8,2% em 2019”.

O número de turistas britânicos também cresceu no ano passado: mais 7,6% que em 2018. “As chegadas de turistas de França (quota de 12,6%) cresceram 2,1%, com este país a perder alguma representatividade”, indica o gabinete de estatísticas.

Fora da Europa, e tal como os dados avançados já até aqui indicam, os turistas oriundos do Brasil e dos Estados Unidos têm crescido. Vindos do Brasil vieram mais 13,9% e dos Estados Unidos mais 23,2%, impulsionados nomeadamente pela aposta nas rotas aéreas para o continente americano. Contudo, e apesar destas subidas, estes dois mercados ainda têm uma representatividade inferior aos países do Velho Continente.

Os dados do INE indicam ainda que, em 2019, existiam 7 155 estabelecimentos de alojamento turísticos. “A generalidade dos meios de alojamento turístico registou 29,5 milhões de hóspedes que proporcionaram 77,8 milhões de dormidas, traduzindo-se em aumentos de 7,4% e 4,3%, respetivamente”. O mercado interno foi responsável por 26,1 milhões de dormidas, mais quase 6% que em 2018.

Este retrato traçado pelo INE deverá registar uma quebra acentuada em 2020. Com a pandemia de covid-19, o turismo e as viagens estão a ser profundamente afetadas. Por isso, e apesar de não ser conhecido o balanço do primeiro semestre, a verdade é que apesar de janeiro e fevereiro terem sido meses de crescimento, março, abril e maio foram meses bastante negativos para o turismo. Em abril e maio de 2020 a atividade esteve praticamente paralisada na sua totalidade.