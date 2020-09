Portugal tem o melhor Spa de águas termais do mundo

Inaugurado há quatro anos, em Oliveira do Hospital, o Aqua Village Resort, de cinco estrelas, destacou-se entre os melhores hotéis do mundo nas categorias de resort, restaurante e Spa pela Haute Grandeur Global Excellence Awards, que premeia as unidades hoteleiras, tendo em conta as experiências oferecidas as opiniões dos clientes.

Na categoria de resort, a unidade da região Centro arrecadou quatro distinções: melhor Boutique Resort da Europa, melhor Apartamento de Hotel em Portugal, melhor Resort para Famílias em Portugal e melhor Resort de Águas Termais em Portugal, anunciou a empresa em comunicado.

Na área da gastronomia, o hotel tem o Roots Restaurant & Bar, que foi premiado como melhor Restaurante de Cozinha Portuguesa do Mundo, melhor Restaurante para Famílias da Europa, melhor Restaurante de Hotel em Portugal e melhor Restaurante com Vista em Portugal.

Já o Spa “continuou a estar no top das preferências de quem visita a unidade hoteleira de 5 estrelas”, com a distinção de melhor Spa de Águas Termais do Mundo e melhor Spa de Resort em Portugal.

No comunicado, o hotel recorda já ter ganho vários prémios internacionais e assinala o que faz dele uma unidade inovadora: “Entre a diversidade e exclusividade dos serviços disponíveis, destaque para as estruturas suspensas nas copas das árvores, adaptadas para massagens, as camas de rede que se estendem ao longo do Rio Alva e a praia fluvial privada para hóspedes”.

A descrição da oferta detalha que “o resort apresenta 29 apartamentos, T1 e T2, bastante amplos, totalmente equipados e ainda uma luxuosa e exclusiva suite presidencial. Todos os apartamentos são autossuficientes e indicados para quem procura uma solução de férias de luxo num só espaço”.