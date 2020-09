Presidente da Turismo do Porto e Norte eleito com 98% dos votos para a ATA

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, foi hoje eleito com 98% dos votos para presidente da Associação de Turismo do Porto, indo acumular ambos os cargos, confirmou o próprio à Lusa.

“São razões mais do que suficientes para estar de facto feliz pela eleição e muito feliz por este sinal tão expressivo dado pelos associados numa eleição participada e onde foi dado um claro sinal a estes novos órgãos sociais”, declarou à agência Lusa Luís Pedro Martins, depois de saber que a Lista N ganhou por “98% dos votos” a eleição para os novos representantes da ATP.

A eleição como presidente da ATP – Associação de Turismo do Porto, a agência de promoção externa do Porto e Norte, decorreu hoje no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

“Esta eleição como presidente também da ATP é de facto um dos bons exemplos da capacidade que este setor tem no Norte do país de agregar e de unir. E isso importa aqui saudarmos também e relevar”, considerou Luís Pedro Martins.

Ser o novo presidente da ATP é para Luís Pedro Martins uma “honra” e uma responsabilidade”.

“Presidindo hoje às duas instituições, que representam o setor do turismo na região, e tendo merecido essa honra e essa enorme responsabilidade, penso que estão agora criadas todas as condições para finalmente podermos ter uma estratégia comum para a região, articular e coordenar campanhas de promoção interna e campanhas de promoção externa, trabalhar em conjunto temas tão importantes para todos os associados como a comercialização, enfim dar um grande contributo para que o setor do turismo cumpra aquele que é também um grande desígnio de todos nós, que é de contribuirmos para a coesão territorial e social da região do Porto e Norte”

A Lista N, a única que foi a votos hoje no Porto, era composta na direção pelo representante da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, pelo representante da Câmara do Porto, Ricardo Valente, pelo representante da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, representante da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, da Ana Aeroportos representando por Fernando Vieira, Fundação Serralves, Ana Pinho, entre outros representantes de classes setoriais da hotelaria e restauração.