Quebra de 25% no turismo retira 2,9% ao PIB

Tem sido um dos setores que mais puxou pela economia nos últimos anos e pode também ser um dos que maior impacto causará face a uma contração provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Uma diminuição de 25% na atividade turística levará a uma contração de 2,9% no produto interno bruto”, estima o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os cálculos têm por base o sistema de matrizes input-output da atividade económica que permite analisar as interações entre as diversas atividades económicas internas e destas com o exterior, em termos de transações de bens e serviços. E foi isso mesmo que o INE fez para calcular os impactos do turismo no produto, ou seja, o que acontece quando ocorrem choques na economia e como isso se reflete na atividade de determinados setores.

O gabinete de estatística parte do pressuposto de que o turismo corresponderá a 11,3% do PIB em 2018, e que “será um dos setores mais afetado pela atual crise, sendo expectável uma contração significativa da sua atividade”.

Tendo por base o modelo input-output (IO), um dos instrumentos analíticos disponíveis para estimar esse impacto, foi simulado o efeito de uma redução anual da atividade turística em 25%. Assim, aplicando o sistema IO agora divulgado, a redução de 25% na atividade turística, quer do turismo de visitantes não residentes quer do turismo interno, traduz-se numa redução de 2,9% do PIB anual em Portugal”, calcula o INE.

Exportações pesam menos na variação do PIB

O exercício do INE permite ainda perceber o impacto da variação das várias componentes da procura noutras variáveis, como por exemplo o PIB.

No caso das exportações, são a componente que têm o menor impacto na variação do produto. “Cada euro de acréscimo das exportações traduzir-se-á no aumento de 44 cêntimos nas importações e 56 cêntimos no PIB (54,0 cêntimos no VAB e 1,9 cêntimos nos impostos líquidos de subsídios)”, indica o INE, acrescentando que as exportações são a componente “cuja variação tem menor impacto no PIB e maior impacto das importações”.

Já a “despesa de consumo final das administrações públicas apresenta o maior impacto no PIB, que aumenta 90 cêntimos por cada euro adicional de despesa, e menor nas importações (10 cêntimos)”, calcula o Instituto de Estatística. Ou seja, aumentar a despesa pode representar uma importante almofada para absorver o impacto da atual crise.

Os gastos das famílias também têm um peso significativo com um impacto de 76 cêntimos no PIB (destes 15 cêntimos são impostos). O investimento regista um impacto de 24 cêntimos no produto e 37 nas exportações.

