Reino Unido mantém Portugal fora da lista de corredores aéreos

Portugal continua fora da lista de países no corredor aéreo para o Reino Unido, de acordo com a imprensa britânica. Ao contrário do que foi noticiado ontem, o governo de Boris Johnson continua a excluir Portugal desta lista, o que significa que os ingleses que venham a Portugal têm de cumprir uma quarentena de 14 dias quando regressam a solo inglês.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Grant Shapps, de acordo com o jornal The Telegraph. A Espanha vai continuar a integrar a lista de países com corredor aéreo para Inglaterra. Além dos países que já constavam desta lista, a partir de 28 de julho vão ser integrados cinco países: Eslovénia, Eslováquia, Letónia, Estónia e São Vicente e Granadinas (nas Caraíbas).

(notícia em atualização)