Serra da Estrela: Vila Galé abre mais um hotel

A pandemia provocou a maior quebra de sempre no turismo (97% em abril, relativamente ao último ano), mas o segundo maior grupo hoteleiro português não desanima. E se teve de atrasar projetos devido ao confinamento que obrigou ao encerramento dos hotéis e das fronteiras, não os esqueceu. Três meses depois do que estava planeado, o grupo avança agora com a segunda unidade que previra abrir neste ano, o Vila Galé Serra da Estrela. Há cerca de um mês tinha já cumprido os planos de abrir o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference and Spa, em Alter do Chão.

É mais um hotel temático a abrir agora portas e o primeiro hotel de montanha do grupo hoteleiro, localizado em Manteigas e dedicado aos “Mitos, lendas, costumes e tradições da região serrana”. Com 91 quartos, o restaurante Inevitável, duas piscinas exteriores – incluindo uma para crianças, com escorregas -, Satsanga Spa e três salas para eventos, este novo 4 estrelas em pleno Vale Glaciar do Zêzere representou um investimento de dez milhões de euros. E criou 40 empregos diretos.

O grupo destaca as qualidades em que aposta para diferenciar a oferta: “Rodeado de verde, tem a localização ideal para desfrutar da natureza e fazer atividades ao ar-livre. É também um bom ponto de partida para trechos de trekking ou hiking, para simples caminhadas ou para explorar a região Centro.”

O Vila Galé, que registou no ano passado receitas de 197 milhões de euros, dos quais 115 milhões de euros foram gerados na operação em Portugal, tem ainda mais uma inauguração prevista para este ano, o Vila Galé Paulista, a 200 metros da Avenida Paulista, no Brasil (investimento de mais de 17 milhões de euros), além da expansão do Vila Galé Douro Vineyards, na região do Douro vinhateiro, que passará das atuais sete unidades para 49, e tem planos para chegar aos Açores (leia mais aqui).