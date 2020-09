Thomas Cook deixou perdas que a pandemia veio ampliar

O segundo maior operador turístico da Europa, Thomas Cook, faliu há um ano. Nos meses seguintes, concorrentes começaram a esboçar um plano para assumir o papel do operador, mas a pandemia deixou os planos em stand-by. Em Portugal, as unidades hoteleiras no Algarve e Madeira foram das mais afetadas, tendo sido apurados prejuízos de, pelo menos, 20 milhões de euros. As dívidas, quantificou na altura a Associação da Hotelaria de Portugal, oscilavam entre 70 mil e 100 mil euros por hotel. O Governo lançou uma linha de apoio para as empresas nacionais afetadas por esta falência.

A Thomas Cook deixou de conseguir cumprir as suas responsabilidades financeiras a 23 de setembro de 2019, depois de não tido luz verde dos bancos – como o RBS e o Lloyds – para obter 227 milhões de euros, valor que exigiam para fazer face aos meses de inverno.

Um pouco por toda a Europa, o colapso de uma das principais operadoras deixou um rasto de prejuízos em unidades hoteleiras e outras empresas do setor do turismo, e milhares de turistas à beira de um ataque de nervos sem saberem como regressar a casa. Em Portugal, o retrato também foi esse.

A Thomas Cook trazia passageiros de vários pontos da Europa para Portugal, mas sobretudo do Reino Unido – principal mercado emissor de turistas para Portugal – e Alemanha – também um dos principais mercados para o País. Apesar de no Algarve, a operadora estar na altura já a perder quota de mercado, fruto da concorrência que as ‘low-cost’ iam fazendo, na Madeira a situação foi um pouco diferente, com a Região Autónoma a ter de enfrentar também este percalço depois dos efeitos negativos que a falência de algumas ‘low-cost’ já tinha gerado.

Fonte oficial do Vila Galé, segundo maior grupo hoteleiro nacional, reconhece que “a falência da Thomas Cook teve impacto no turismo nacional, em particular nas regiões do Algarve e Madeira, e naturalmente que a Vila Galé também acabou por sentir efeitos dessa situação”.

Até fevereiro deste ano, o turismo na Europa estava a crescer. Os dados do INE, relativos a Portugal, ilustram uma subida do número de hóspedes em janeiro e fevereiro. O mercado começava já a reajustar-se, havendo quem quisesse ocupar o lugar deixado vago pela britânica Thomas Cook. Mas a pandemia mudou as regras do jogo. “Nos meses seguintes, de facto, o mercado veio a reagir e fomos contactados por outras operadoras e parceiros para, de alguma forma, reformular a oferta e reorganizar o espaço deixado pela Thomas Cook. Contudo, a pandemia e todas as limitações para viajar vieram retardar este processo”, acrescenta fonte oficial.

As limitações e receios de viagens devido à pandemia de covid-19 originaram um novo volte-face no turismo em Portugal e no resto do mundo. Não é possível perceber quando é que o turismo em Portugal poderá começar a recuperar. Há quem acredite que a fase mais complexa durará até ao final do primeiro trimestre do próximo ano. Outros acreditam que será mais tarde. Os prejuízos que o setor terá este ano não são ainda quantificáveis.