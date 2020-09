Turismo de Portugal tem 50 milhões para financiar descontos até 50%

O ministro da Economia anunciou esta segunda-feira que o governo ia implementar um mecanismo para uma comparticipação pública aos operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos aos clientes.

Os descontos nas áreas da restauração e alojamento vão ser suportados pelo Turismo de Portugal, autoridade de turismo nacional. E, de acordo com o comunicado, a instituição liderada por Luís Araújo tem 50 milhões de euros para financiar estas medidas que têm como objetivo incentivar a procura interna por estes serviços.

“#TuPodes – Visita Muito Por Pouco é a nova iniciativa que visa estimular a procura turística interna na época baixa e que conta com uma dotação orçamental de 50 milhões de euros. Em visitaportugal.pt estarão disponíveis centenas de experiências turísticas e gastronómicas, alojamento, visitas a museus e viagens de comboio, a preços acessíveis, que podem incluir descontos até 50%”, pode ler-se no comunicado.

As ofertas ao abrigo deste programa vão estar disponíveis online até 15 de dezembro. A campanha abrange as seguintes ofertas:

• Explora Portugal, que permite a reserva de experiências turísticas e gastronómicas, de todo o país e que abrange diferentes temas como aventura, natureza, património, cultura, gastronomia e vinhos, família, cidades e mar;

• Click2Portugal, BookinXisto e Solares de Portugal com oferta de alojamento de Hotelaria, Aldeias de Xisto e Turismo no Espaço Rural;

• Museus e Monumentos Nacionais geridos pela Direção Geral do Património Cultural e viagens de comboio da CP-Comboios de Portugal.

O Turismo de Portugal explica ainda que as reservas de estadias em unidades de alojamento local vão ficar disponíveis no curto prazo.

O setor do turismo foi um dos mais afectados pela pandemia de covid-19. Abril e maio foram meses de uma atividade muito reduzida, junho já contou a abertura de algumas unidades de alojamento turístico e de mais restaurantes. Os dados para a totalidade do trimestre de verão – julho, agosto e setembro – ainda não são conhecido mas os relatos do setor indicam que a atividade turística foi suportada sobretudo pelo mercado interno.

Durante a V Cimeira do Turismo Português, que decorreu esta segunda-feira, em Lisboa, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, admitiu que iam ser feitos ajustes nomeadamente ao regime de apoio à retoma progressiva uma vez que quando este mecanismo foi desenhado o governo contava com uma retoma mais acelerada.

“Quando formulámos as medidas de sucessão do lay-off contávamos com uma retoma que fosse mais intensa durante o verão. Neste momento, temos de reconhecer que isso não sucedeu e temos de ajudar de forma mais intensa, o esforço dos empresários para manterem o emprego que tão importante será para a retoma”, assinalou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a sua intervenção na V Cimeira do Turismo Português.