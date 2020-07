Turismo de Portugal vai ter linha de apoio às empresas de organização de eventos

Secretária de Estado do Turismo revelou que o objetivo é tentar compensar as empresas que acabam por perder receita devido, nomeadamente, a não poderem ter tantas pessoas nos espaços devido às regras de distanciamento social.

O turismo atravessa tempos difíceis devido à pandemia de covid-19. Os subsetores têm pela frente, em parte, dificuldades específicas do segmento em que operam. O setor dos eventos, que aos pouco tenta recompor-se depois de semanas completamente parado, vai contar com uma ajuda para fazer face a um dos constrangimentos atuais: a forte limitação do número de pessoas.

“Temos consciência que o setor do turismo foi fortemente impactado com esta pandemia. E dentro do turismo, temos de distinguir alguns subsetores sendo certo que a organização de eventos é um deles”, disse esta manhã a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, na região de Braga. A governante revelou que está a ser preparada uma linha de apoio específicas para as empresas que organização eventos.

“É uma linha que vai ser gerida pelo Turismo de Portugal. Não é uma linha que detém como ambição o protocolo com a banca. Vai ter várias modalidades. Uma delas é compensar de alguma forma as empresas que organizam eventos, compensando por não conseguirem ter tantos participantes quanto aqueles que estariam por força da limitação dos espaços, por força da limitação da distância física”, disse Rita Marques.

O segmento MICE – sigla em inglês que descreve o segmento do turismo de congressos, conferências e eventos – foi antes da pandemia uma das fortes apostas do atores do turismo em Portugal. Em 2019 foi mesmo um dos motores do turismo nacional. O relatório da Associação Internacional de Congressos e Incentivos (ICCA) relativo ao ano passado mostra que Portugal foi o décimo país do mundo que mais recebeu e organiza congressos e convenções. Isto significa que o País subiu uma posição face a 2018. Ao nível europeu, Portugal continua a ser sétimo, de acordo com o comunicado.

Olhando por cidades, Lisboa está em segundo lugar tanto na classificação europeia como mundial, tendo escalado quatro posições face a 2018. Cascais também está nesta lista e subiu várias posições estava em 180 em 2018 ao nível mundial e em 2019 granjeou a posição 150. Ao nível europeu, a cidade subiu do 92 em 2018 para o 77 no ano passado. O Porto ocupa a posição 22 na classificação europeia em 2019 (20 em 2018) e 39 na tabela mundial (32 em 2018). A cidade de Coimbra está em 133º lugar europeu (92º em 2018) e 267º mundial (180º em 2018).

A aposta do governo neste tipo de turismo fez com que fosse lançado um Programa de Captação de Eventos Corporativos e Congressos Internacionais, que está a cargo do Turismo de Portugal. Desde 2016, através deste programa, Portugal captou 366 novos congressos. E no ano passado foram captados através deste programa 142 eventos, com um investimento de 1,4 milhões de euros. “Dos 90 eventos sinalizados para 2020, e atendendo ao atual contexto, 56 realizar-se-ão entre o último semestre do ano e primeiro semestre de 2021”, indicava o Turismo de Portugal em comunicado em maio.