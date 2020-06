Turismo d’O Século volta às férias em família

Gozar umas férias seguras, diferentes e ao mesmo tempo ajudar a suportar a vasta obra social da Fundação O Século, que apoia atualmente cerca de 700 pessoas por dia, é a proposta que faz a fundação no dia em que reabre portas o Turismo do Século. A instituição lança assim uma campanha especial que garante férias seguras em família, a preços acessíveis.

“Os hóspedes do Turismo do Século terão oportunidade de fazer umas férias diferentes, podendo conhecer de perto a atividade social desenvolvida pela Instituição, que teve origem na antiga Colónia Balnear Infantil de O Século”, adianta a instituição. A unidade de alojamentos da Fundação tem acesso direto à praia de São Pedro do Estoril, estando numa localização privilegiada em frente ao mar e apenas a minutos de Cascais, Lisboa ou Sintra.

Após três meses de encerramento, o selo Safe & Clean, que o Turismo O Século já assegurou, é garantia acrescida de uma estadia em segurança. Saiba mais aqui.