Turismo: Governo anuncia novas linhas de crédito em outubro

O governo vai anunciar, em outubro, a criação de novas linhas de crédito para apoiar as empresas do setor do turismo afetadas pelas medidas restritivas para lidar com a epidemia impostas pelo Executivo liderado por António Costa, que atiraram o país para uma das maiores crise de sempre.

A notícia foi avançada por Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo em entrevista ao Negócios e Antena 1.

“Governo garantiu-nos que, em outubro, vão nascer novas linhas de crédito”, disse o presidente da Confederação do Turismo.

Salientou que, entre as medidas que estão anunciadas para outubro, “claramente tem de haver medidas de capitalização das empresas. Na prática, tem de entrar capital nas empresas e, provavelmente, parte tem de ser a fundo perdido, claramente”.

Calheiros defendeu que Portugal não pode perder a sua imagem de país seguro, que tem beneficiado o turismo.

O presidente da Confederação do Turismo está ainda contra o aumento do salário mínimo em 2021.