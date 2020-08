Turismo satisfeito com saída de Portugal da lista negra do Reino Unido

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera muito positiva a decisão hoje anunciada pelo governo britânico de incluir Portugal nos corredores aéreos, que permite aos cidadãos residentes no Reino Unido que viajem para o nosso país já não tenham de cumprir quarentena, o que se prevê que vá aumentar o número de turistas britânicos no país.

“É obviamente uma boa notícia para o Turismo, na medida em que o Reino Unido é o nosso principal destino emissor. Só peca por tardia, porque infelizmente os efeitos fizeram-se sentir com grande intensidade”, afirma Francisco Calheiros, presidente da CTP.

No ano passado, o mercado britânico foi responsável por 2,1 milhões de hóspedes, 9,4 milhões de dormidas e quase 3,3 mil milhões de euros em receitas turísticas, de acordo com os dados do Turismo de Portugal. Com a pandemia, de janeiro a maio, o número de hóspedes britânicos caiu quase 68%, as dormidas recuaram 66%, com as receitas turísticas a afundar quase 55%, em termos homólogos.

A CTP realça agora que Portugal tem demonstrado capacidade para lidar com a pandemia desde o seu início e tem vindo a descer em vários indicadores – menos internamentos, menos mortes, menos casos ativos desde o início da pandemia – com uma boa resposta dos serviços de saúde.

“No que se refere ao turismo, lançámos o selo Clean & Safe que identifica estabelecimentos turísticos que cumprem com várias condições sanitárias decretadas pelas autoridades de saúde, projeto pioneiro na Europa que visa garantir a confiança de todos os visitantes. Criámos a plataforma Clean & Safe que permite que os próprios turistas classifiquem os empreendimentos no que diz respeito ao cumprimento das condições sanitárias. E fomos o primeiro país na Europa distinguido com o selo de TravelSafe por parte do WTTC (World Travel & TourismCouncil)”, sublinha Francisco Calheiros.