Programa Valorizar: 10 projetos aprovados com investimento a superar 2,8 milhões

O programa Valorizar, dinamizado pelo Turismo de Portugal com vista à promoção do destino Portugal através da regeneração e reabilitação de espaços públicos, aprovou o financiamento de dez projetos de turismo acessível. O incentivo é de mais de 1,4 milhões de euros, num investimento global de mais de 2,8 milhões de euros, de acordo com o comunicado do ministério da Economia.

“No total, o 2.ºaviso do Valorizar recebeu 352 candidaturas, das quais 85 foram já aprovadas (24%). Em relação ao Turismo Acessível, foram submetidas 29 candidaturas, das quais 10 foram eleitas para atribuição de financiamento (34%). A taxa de apoio no Turismo Acessível é, assim, superior à taxa global de candidaturas aprovadas no programa”, pode ler-se no comunicado.

O Programa Valorizar já financiou até ao momento mais de 700 projetos, envolvendo um investimento de 155 milhões de euros e um incentivo de superior a 100 milhões de euros.