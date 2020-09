Verde, desafogado e civilizado. Centro ganha fôlego no novo turismo

Há dez anos que o turismo vinha a crescer a um ritmo superior ao da economia mundial. E desse crescimento alimentou-se o desenvolvimento de países, abriu-se culturas, gerou-se postos de trabalho, reabilitou-se cidades. E muito desse movimento se fez à boleia da expansão das companhias aéreas low cost, que democratizaram as viagens e as tornaram quase num bem de primeira necessidade, sobretudo para gerações mais jovens.

Com recordes sobre recordes, nada faria prever que um dos setores mais fortes da economia seria afundado por um vírus. Mas pode ver-se já uma luz ao fundo do túnel, num efeito secundário inesperado da pandemia: o campo, o interior, as aldeias estão a ganhar protagonismo na nova configuração do turismo. E não parece ser coisa passageira. “No atual contexto, vemos uma clara aposta no mercado doméstico e um aumento da procura por espaços naturais e abertos”, reconhece a Organização Mundial do Turismo (OMT), que vê uma tendência para ficar.

“A OMT estima que a chegada de turistas internacionais tenha caído 70% entre janeiro e agosto. O que significa uma perda de 705 mil milhões de dólares em exportações, oito vezes o que foi perdido durante toda a crise económica de 2009”, relata ao Dinheiro Vivo Sandra Carvão, responsável pelo departamento de Conhecimento e Competitividade desta organização das Nações Unidas. “Os cenários para o ano de 2020 apontam para uma quebra no turismo internacional de 60% a 80%. O que significa que vamos precisar de entre 2,5 e 4 anos para recuperar o turismo para níveis de 2019.”

Há, porém, sinais de esperança. Nos últimos dez anos, os residentes em Portugal (ver gráfico) nunca deixaram de viajar, nem mesmo nos anos da troika – embora nesses anos se tenha ido mais para fora cá dentro. Até à pandemia, o mercado interno representava cerca de 30% do turismo em Portugal; em 2019, as unidades de alojamento registaram 27 milhões de hóspedes, sendo 16,3 milhões estrangeiros.

Portugueses pelo mundo… e agora a passear cá dentro

Regressando aos portugueses, no terceiro trimestre de 2019, de 8,67 milhões de viagens feitas, mais de um milhão foram para fora, tendo os meses de julho a setembro, tipicamente de férias, crescido consistente desde 2015, refletindo a melhoria da situação económica das famílias. Diferente será o retrato deste verão. Ainda sem contas finais, os relatos do setor indicam que a atividade foi suportada sobretudo pelo mercado doméstico, que trouxe um pequeno balão de oxigénio depois de meses de portas fechadas. Mas não é suficiente.

“Temos a certeza de que o turismo vai recuperar assim que a pandemia passar. É uma crise contextual, muito profunda, mas que não põe em causa a ideia de turismo por si. Nesse aspeto, temos a esperança de saber que, quando voltar, virá depressa, porque as pessoas vão estar ávidas de voltar a ter mobilidade”, diz Eduardo Miranda, da Associação do Alojamento Local de Portugal (ALEP). Não esconde contudo a preocupação quanto ao impacto que a crise terá no setor, em particular no AL e numa altura em que as famílias voltaram à rotina laboral e escolar e poucos estrangeiros arriscam viajar.

No AL também se vê a tendência: “Os destinos do interior tiveram desempenho positivo, comparado com o ano passado. Mas a verdade é que isso ainda representa só 4% a 5% do AL como um todo, é insuficiente para a retoma.” Eduardo Miranda realça ainda que esse movimento tem base no mercado nacional. Tendo em conta o quadro preocupante que se deve prolongar até, pelo menos, fim do primeiro trimestre de 2021, a ALEP pede ao governo que olhe para o setor pesando as suas especificidades. “O que está em causa é fazer sobreviver uma parte importante do turismo para que, quando houver retoma, tenhamos profissionais que continuam no setor e que não se perde os anos acumulados de know-how; senão, corremos o risco de perder a posição estratégica que temos lá fora”, entre os melhores destinos do mundo.

Regresso ao centro e ao mundo rural

Locais isolados, paisagens que preservam ruralidade e tradições, com barragens ou rios nas proximidades. A descrição que encaixa como uma luva no interior de Portugal revela os atrativos que seduziram os portugueses nos últimos meses. E que se vai afirmando como tendência de futuro. Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, explica que há três grandes tendências crescentes e que o fim da pandemia até irá reforçar: sustentabilidade, smart cities e saúde.

“O triângulo do novo luxo assenta em sustentabilidade, clima e saúde” e a região centro junta essas a outras realidades: tem grandes cidades, mas não tão grandes como Lisboa e Porto; tem aldeias históricas e turismo de natureza; tem menos gente e áreas rurais a uma hora dos grandes centros. Características que lhe valeram um boom de visitantes já durante a pandemia.

“Muitos dos que em 2020 descobriram ou redescobriram Portugal, tiveram experiências e provaram produtos que não imaginavam, vão querer voltar e passar palavra. A covid abriu uma janela de oportunidade para os territórios de baixa densidade, para o interior do país”, vinca Pedro Machado.

Mais cautelosa, Sandra Carvão afirma que “a forma como a atual crise vai ter impacto nos destinos preferenciais ainda vai ser definida, mas será muito marcada pelo custo das viagens de avião, das facilidades de obter vistos e das condições económicas” das pessoas. Ainda assim, “80% dos viajantes internacionais já ficam na sua região – os europeus viajam na Europa – e não vemos que isso mude.” E admite “um crescimento do interesse por destinos rurais e de natureza, consequência da mudança que vivemos”.

Pedro Machado lembra ainda outra transformação: a abertura das atividades ao digital, ao lado da qual o turismo não passa. “Vamos reforçar presença nos meios digitais, em particular no processo da internacionalização.” Mesmo porque no pós-covid há que apostar nos mais jovens, “a geração Z, que são quase nómadas digitais e que vão condicionar as suas visitas pelos destinos mais sustentáveis”. O responsável acredita que em 2021 voltará a haver turismo, até porque este passou a ser uma necessidade. “As gerações mais novas vão viajar por necessidade e mais vezes ao longo do ano, em transportes amigos do ambiente, para destinos que até aqui não eram comuns”, diz Pedro Machado, que já reconhece a força dessa nova procura.