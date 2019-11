Paddy Cosgrave: Web Summit é um caldeirão de ideias

É o quarto ano que Lisboa acolhe a maior cimeira tecnológica do mundo. Com mais de 70 mil participantes, oriundos de mais de 160 países, Paddy Cosgrave não tem dúvidas: a Web Summit tornou-se num ‘melting pot’ [caldeirão de ideias, numa tradução livre] de tecnologia”.

Durante uma conferência de imprensa, o CEO da Web Summit destacou o crescimento que cimeira tem tido desde 2009 – ano que foi feito uma espécie de piloto, tendo o evento arrancado a sério em 2010. Mas, como lembrou, a Dublin só começaram a chegar estrangeiros para o evento a partir de 2012. Desde então esse cenário mudou. “O Reino Unido é o grupo que tem maior representação” este ano apesar de todos as questões que o Brexit tem suscitado. Mas “estamos a ver cada vez mais da Ásia”, tendo vindo vários empreendedores da Tailândia. “O nível de participação de mulheres é o mais elevado de sempre – 46,3%”.

A comitiva chinesa também tem sido uma das que tem mais crescido, o que justifica a implementação neste ano de “tradução simultânea em chinês e japonês”.

Depois de algumas críticas, Paddy Cosgrave defendeu a atuação da polícia que, no arranque da cimeira, ontem, apertou os critérios para entrada no recinto. “Obrigada à polícia. Trabalham uma quantidade de horas e sempre colocam a segurança à frente. Vi críticas nas redes sociais e acho que não é justo. Às vezes, as pessoas não entendem mas é para o bem de todos”.

Questionado sobre a evolução do mercado de investimento, Paddy Cosgrave defendeu que “vários unicórnios vão blow up nos próximos 12 meses, o que, dependendo do lado em que estás, pode ser muito interessante”. Uma das empresas que pode atravessar dificuldades é a norte-americana WeWork.

Com mais de 70 mil pessoas a participar na Web Summit, este ano o evento conta com várias infraestruturas provisórias. Questionado sobre a necessidade das mesmas e se no próximo ano essa será a solução, Paddy Cosgrave limitou a dizer que: “depois da edição deste ano vamos rever tudo”, não se comprometendo assim com soluções para as próximas edições.