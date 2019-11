António Mexia: “Vamos ter 100% de renováveis nos próximos 20 anos”

A falar em inglês para um público muito variado, o presidente executivo da EDP deixou alguns alertas a governantes no palco Planet Tech da Web Summit. António Mexia disse mesmo que até 2040 vai ser possível à EDP ter em operação sistemas elétricos assentes a 100% em fontes renováveis e sem qualquer contributo de combustíveis fósseis.

“Não temos alternativa, se não fizermos da agenda climática a nossa agenda vamos ter um planeta em decadência, alertou o líder da EDP, que apelou ainda a qualquer startup com ideias para um futuro mais sustentável para as sugeriram à empresa. “Não temos planeta B”, lembrou Mexia, que deixou também avisos aos governos: “não se pode adiar as decisões mais, é preciso agir já”.

Entrevistado pela jornalista especializada em energia do The Wall Street Journal Neanda Salvaterra, Mexia explicou que a transição energética é, assim, “urgente” e há vários desafios para aumentar a importância das renováveis, já que “há muitas pessoas a lutar contra transição energética porque têm um interesse nisso”.

A eficiência é a palavra de ordem, não só em governos e nas empresas, “mas também nos consumidores”. Mexia indicou que “o gás natural será parte da transição energética, antes de haver a desejada revolução global no armazenamento de eletricidade”. Daí que a EDP tenha já 75% de renováveis, entre energia hídrica, eólica e solar e aponte para ter no mínimo 90% de renováveis em 2030, “sendo que o resto será gás natural”.